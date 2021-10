Douala : il poignarde à mort sa femme et devient fou

Quelle horreur !!! Un homme vient de commettre l’irréparable en ôtant la vie, de la plus cruelle des manières à sa femme. Un crime passionnel ou une dispute de couple qui aurait mal tourné ? Pour le moment, impossible d’avoir des éléments sur le mobile de ce crime crapuleux.

Nous sommes à Douala, plus précisément au quartier Yassa. Les populations sont toujours sous le choc. La raison, un homme, la quarantaine n’a pas trouvé mieux que de poignarder de sang-froid sa femme. Les témoins affirment avoir retrouvé l’homme au côté du cadavre de sa femme, gisant dans le sang et sans vêtement. Le corps sans vie de la femme est totalement ensanglanté. Des traces de couteaux sont visibles sur le cadavre, ce qui confirme la thèse du coup de poignard.

L’émotion est vive. Quelques instants après cette découverte macabre, l’homme reste pour le moment incohérent et ne parvient pas véritablement à situer les gens. « La dépouille ensanglantée et dénudée de son épouse gît au milieu de la chambre sous les bégaiements du mari criminel tentant d’expliquer l’inexplicable », relate un témoin de l’horrible scène.

Ces genres de crimes deviennent de plus en plus récurrents dans la société camerounaise et un travail de fond doit se faire pour limiter l’hémorragie. Pour le moment tout le monde se pose des questions. L’on se demande si l’homme est en pleine possession de ses facultés psychiques avant de commettre ce crime crapuleux ou il aurait agi sous l’effet de la colère. Une chose est sûr, il a commis l’irréparable et devrait sans doute répondre de ses actes devant la justice. Lire l’intégralité de l’article en cliquant ici