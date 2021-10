Un homme et son fils retrouvé morts dans une rivière…il cherchait sa femme

Une famille de Lugari, dans le comté de Kakamega, est en deuil après qu’un homme et son fils ont été retrouvés morts. L’homme de 37 ans et son fils de 2 ans auraient été emportés par la rivière Nzoia en furie, à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la région.

Les deux hommes, Henry Iwenyu et son fils Japheth Katholwa, étaient originaires du comté de Bungoma et s’étaient rendus dans le comté de Trans Nzoia à la recherche de sa femme. Celle-ci l’aurait quitté avec son enfant de deux ans et aurait disparu dans une direction inconnue.

D’après les informations fournies par la famille du défunt, l’homme est allé boire puis a pris son fils. Leur mission était de partir à la recherche de la mère qui les avait abandonnés. Les deux ont décidé de traverser la route et ils ont glissé dans la rivière.

Les cris ont attiré les habitants qui sont venus voir ce qui se passait. Ils ont dû informer les autorités compétentes afin qu’elles puissent les aider. Au moment où ils ont été récupérés, ils étaient déjà morts.

Les corps du monsieur et de son fils ont été transportés à la morgue de l’hôpital le plus proche en attendant l’autopsie avant que la famille ne prenne des dispositions pour l’enterrement. Les officiers de police ont déjà lancé un appel à témoin pour déterminer ce qui s’est passé exactement et qui a conduit à un si triste incident.