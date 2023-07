Doudou Wade : « Il est interdit à Macky Sall d’être candidat »

Doudou Wade ne pense pas que le président Macky Sall va se présenter pour la présidentielle de 2024. L’ancien député n’a cessé de rappeler le nombre de fois où le chef de l’État avait dit qu’il ne sera pas candidat.

« Le président Macky Sall nous a dit ourbi et orbi au Sénégal comme à l’étranger, sur terre et sur les cieux, à toutes les autorités religieuses du pays, tous les khalifes généraux, qu’il n’est pas candidat en 2024 parce que la Construction ne le lui permet pas. C’est précis. Il l’a fait dire à des hommes », a dit Doudou Wade qui cite Seydou Gueye, Oumar Youm, Mimi Touré ou Boun Abdallah Dionne.

Invité du Grand Jury sur la RFM, Doudou Wade est convaincu que le président Sall n’aura « pas le courage de venir faire face aux Sénégalais pour dire qu’il sera candidat en 2024 », dans discours à la nation prévue lundi.

L’ancien président du groupe parlementaire du PDS estime que si le pays tombe dans la violence après une annonce de la candidature de Macky Sall, son ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall sera tenu pour responsable.

« C’est lui qui a écrit le texte (de la Constitution, NDRL). Il a fait la théorie. C’est lui qui a dit aux Sénégalais qu’ils ne lisent pas. Parce qu’il suffit de lire pour comprendre que le président ne peut pas être candidat. Tous les étudiants qui sont passés entre ses mains à l’Université sont déçus. Il a des connaissances académiques certes, il est un bon enseignant du droit constitutionnel. Mais son entrée en politique lui a fait plus de mal que de bien. C’est un marchant d’illusions et de danger. Si la situation du pays ait un retournement négatif, Ismaïla Madior Fall sera parmi les plus grands responsables », a-t-il expliqué.

Sur la candidature de Macky Sall en 2024, Doudou Wade se veut formel. « Le président n’a pas le droit compte tenu de sa situation de gardien de la Constitution, il est interdit à Macky Sall d’être candidat. Ce serait mettre le feu aux poudres. Macky m’a dit moi Doudou Wade, à Alioune Badara Cissé (ancien médiateur de la république décédé) qu’il ne sera pas candidat en 2024. Je pense qu’il saura écouter se réécouter et faire attention aux sensations et aux frémissements de nos populations les plus démunies ».