DPG de Sonko, reddition des comptes, avenir d’Amadou Ba…Mamour Cissé sans langue de bois

Ancien vice-président de l’Assemblée nationale, Mamour Cissé a accordé un long entretien à Xibaaru. Le leader du PSD/Jant Bi a abordé la question des nominations dans le nouveau régime. Sans langue de bois, il est aussi revenu sur la déclaration de politique générale de Ousmane Sonko. L’ancien parlementaire estime qu’une loi organique ne peut être au-dessus d’une loi constitutionnelle. Il a par ailleurs invité Amadou Ba de prendre ses responsabilités. ENTRETIEN…

XIBAARU : Rupture c’est le maître mot du nouveau régime. Quelle est la quintessence de toutes ces nominations à caractère de partisanerie devant la promesse d’appel à la candidature qui tarde à se mettre en place ?

MAMOUR CISSÉ : Il faut comprendre qu’il n’y a pas de politique en dehors des réalités. La réalité qui veut aujourd’hui quand on est au pouvoir qu’on se rende compte que beaucoup de choses sont faciles à dire quand on est en dehors de l’exercice du pouvoir. Mais quand on y est, on se rend compte que c’est pas évident et c’est la raison pour laquelle vous comprenez aisément les mesures qui sont en train d’être prises aujourd’hui dans ce secteur. Surtout pour le cas d’espèce, regardez ils n’ont fait que dupliquer ce qu’ils ont trouvé sur place. Ça pose un problème. On attendait une rupture dans des secteurs qui en demandaient et qui en redemandent mais le ministère, aujourd’hui, du commerce et l’industrie une belle approche pour fédérer on peut avoir de belles têtes. Ça, il y’avait des incitations à faire de ce point de vue. Le ministère de l’éducation nationale, l’enseignement supérieur qu’on l’ait dissocié je peux comprendre. Mais par rapport à des rationalisations que nous voulions, pourquoi on n’a pas jugé utile de fédérer aujourd’hui ces ministères. Il était possible de faire des concordances. L’environnement est une chose, l’artisanat, la promotion de la petite et moyenne entreprise, le ministère des finances, le ministère de l’économie, pourquoi les dissocier. C’était possible aujourd’hui d’en faire un ministère. Donc sur un certain nombre de choses on attendait ces ruptures là sur la base de deux priorisations : permettre à l’État du Sénégal de rationaliser les dépenses mais aussi permettre à l’État du Sénégal dans le cadre de cette rupture une efficacité économique sur le choix à faire et autre. Mais je vois que nous avons le même nombre de ministères, les directions n’ont pas changé. Cela risque de causer énormément de problèmes. Sans compter qu’il y’a eu des évaluations réelles parce-qu’on a dit aujourd’hui qu’on est presque à 1500 emplois rien que dans le secteur de la fonction publique qui sont parties.

Ancien député, comment avez-vous vécu la polémique sur la déclaration de politique générale du premier ministre Ousmane Sonko ?

C’est un problème. J’ai pas compris parce-qu’une loi organique ne peut pas être aujourd’hui au-dessus d’une loi constitutionnelle. Que je sache, un règlement intérieur c’est spécifique à un environnement, à une institution. Mais la Constitution nous transcende tous. Mais je ne parle même pas de ce que la Constitution dit. En matière de source du droit, la coutume est une source du droit, la pratique est une source du droit. ‘Li nga khamni danioukoy def ren ba deweune mou bakh, mais émanation la dey bokk si source droit’ (Ndlr : Donc ce qui se fait de bien depuis de années devient une émanation et fera partie de la source de droit). Alors ce sont des choses basiques sur lesquelles on ne doit pas épiloguer à moins qu’il ait un ralant politique ou un dessous politique. Pour moi, le premier ministre doit aller faire sa déclaration à l’Assemblée nationale. Qu’il le fasse ailleurs, cela va causer des problèmes parce qu’on n’a pas cette culture. Et ce n’est pas ce que la Constitution dit. Maintenant pour différentes raisons, quand il aura fait sa déclaration de politique générale devant ceux qui sont l’émanation du peuple sénégalais, L’Assemblée nationale, il peut faire comme il veut. Comme il l’a fait au Grand Théâtre. Mais aujourd’hui, c’est une institution et l’incarne à la primature. Le Président est une institution, L’Assemblée nationale est une institution. Donc je ne peux pas comprendre qu’on ne leur donne pas toute la plénitude de leur pouvoir. C’est important et je pense qu’on a sifflé la fin de la récréation. Je pense que c’est une forme de provocation. À un moment, il attendait d’avoir la totalité des suggestions qu’il attendait parce que Sonko est très politique. De mon point de vue, il avait lâché des choses pareilles parce qu’il attendait quelque chose. Et maintenant qu’il est sûr qu’il est prêt, il va y aller et il faut qu’il y aille parce qu’une fois encore organique ne peut pas suppléer une loi constitutionnelle. Et ce serait une très bonne chose pour la démocratie.

Pensez-vous qu’en tant que premier ministre, Ousmane Sonko devait menacer de faire sa déclaration dans une assemblée populaire ?

C’était très politique cette démarche. Je pense que monsieur Sonko sait ce que c’est la réalité d’un pouvoir et c’est un juriste de formation. Ensuite loin de lui toute idée de faire stigmatiser l’opinion internationale et nationale. Nous vivons dans village planétaire où tous les actes que nous posons ont une répercussion au niveau mondial. Je trouve que c’était une démarche purement politicienne. Mais il s’en est sorti parce que j’ai entendu ce que le président Diomaye a dit. J’en profite pour dire que c’est une bonne chose que le président Diomaye puisse avoir des relations amicales avec son premier ministre Sonko. C’est important qu’il l’ait extériorisé. Mais de grâce, il faut qu’il sache ça, ce sont des considérations personnelles. Ces sentiments, ils doivent se faire dans un cadre privé. Mais dès l’instant où Dieu a fait qu’il est à la tête de ce pays, il faut qu’il sache raison garder. Il faut qu’il sache que c’est grâce à Dieu qu’il est là. Et tant qu’il occupera cette fonction, il ne doit pas avoir d’état d’âme pour l’exercer dans le cadre de toute sa plénitude. Et qu’il l’exerce comme il se doit.(…). C’est la raison pour laquelle je fais partie des gens qui apprécient que des personnes comme le Pr Abdoulaye Bathily soient à ses côtés. Il connaît l’État, il a eu a exercé qui lui permettra sans doute, avec tout le respect dû à la fonction présidentielle de lui dire “Monsieur le Président, vous n’avez le de droit de faire ceci ou dire cela.(…)

Moi je n’ai pas élu Diomaye, mais je ne peux pas ne pas respecter le Président Diomaye. 54%, c’est presque la majorité des sénégalais qui ont voté pour lui. Y mettre une croix pour dire que c’est épiphénomène c’est pas sérieux. Donc il doit s’entourer de grosses compétences pour pouvoir faire son job comme il se doit. Sa relation avec son premier ministre, c’est une bonne chose dès l’instant que c’est un président et un premier ministre, on peut comprendre qu’il soit en phase. Mais sur le plan sentimental qu’il gère leur relation de manière intime. Et c’est important

Les membres du nouveau régime dénonce une gestion gabégique sous Macky Sall. Selon vous qui étiez ministre d’Etat sous Wade, que faut-il retenir des douze (12) années passées sous l’ancien président ?

Sans dépend. Je ne dirais pas que tout est négatif dans les deux mandats du président Macky Sall. Les infrastructures sont aujourd’hui devenues une réalité. Si je veux d’ailleurs m’amuser et chatouiller le premier ministre Sonko n’a-t-il pas eu à dire le jour où il y aura 10 km entre Dakar et Diamniadio, que celà l’étonnerait. Il même dit pire. Mais juste pour dire en matière d’infrastructure “wedi guiss bokou thi“ et tout le monde constate que les infrastructures sont là. Mais à quel prix ? C’est à ce point de vue que des interrogations pourraient se faire. Ce qu’on pouvait faire, peut être, à un milliards qu’on le fasse aujourd’hui à deux milliards cause problème. Je dis que l’infrastructure est là. D’aucun disait qu’on ne pouvait pas vivre d’infrastructures. Mais on ne peut pas faire de l’économie sans infrastructures. S’il y a quelques inquiétudes, c’est par rapport au coût annoncé. Mais quz ça se fasse, personne aujourd’hui ne peut contester cela. Le BRT est devenu une réalité et à régler énormément de mobilité.

Autre chose, à côté du BRT, à côté des autres infrastructures, on peut qu’il y ait autant d’anarchie dans le secteur des motocyclettes. Ce qu’on appelle aujourd’hui les Jakartas. Ces Jakartas, on les comprenait à l’intérieur du pays. Mais pas dans la capitale. Ce sont des raisons purement politiciennes qui les ont fait venir ici. Le régime de Macky Sall a fait venir les Jakarta ici. Ce n’était pas sérieux. Est-ce que vous voyez des touristes à Dakar ? Il n’y a plus de touristes à Dakar parce qu’ils ont vu que Dakar ne méritait pas cela. Les touristes viennent de l’aéroport. À partir de là, ils vont directement au Cap Skirring ou à Saint-Louis. Mais ils viennent plus à Dakar. Ils ne viennent plus voir le village artisanal parce qu’ils sont harcelés. Là-dessus, je pense qu’il faut qu’on soit tous solidaire à ce nouveau régime qu’il ne doit pas et qu’il n’a aucun droit de reculer face à l’assainissement qu’il nous faut dans ce secteur. Les Jakartas dans le secteur des marchands ambulants ça ce n’est pas possible !(…)

Nous demandons aux autorités d’aller jusqu’au bout de cette reddition des comptes. Il nous faut savoir parce qu’on ne peut pas comprendre ce qui s’est passé sur la Covid. Il y’a eu des gens qui ont fait des choses outrancières. Alors nous attendons des corps de contrôle et des autorités que la reddition des comptes se fasse. Que les coupables paient ou alors que la justice fasse son travail. On en a besoin. Sinon comment comprendre que les jeunes continuent d’aller dans les pirogues malgré le changement de régime. Cette fois-ci c’est plus dangereux et cruel car se sont des familles entières qui tentent l’aventure. Le retour à la terre est une réalité. “Tocc mouy dokh» ce n’est pas possible. Si les jeunes veulent que ça marche, ils doivent travailler. Et l’État doit être ferme là-dessus.

Après les événements de 2021, 2022 et 2023 nombreux sont les sénégalais qui demandent que Macky Sall soit traduit devant les tribunaux. Êtes-vous de cet avis ?

Ce matin même j’écoutais sur RFI on en parlait encore. Il y a effectivement des gens qui disent qu’il y a 70 morts et il faut effectivement que Macky Sall soit jugé. Mais ça m’étonne quelque part parce que comment comprendre que ces autorités sont amnistiés et sont sous couvert aujourd’hui de la loi d’amnistie. Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes. Il se trouve aujourd’hui que le régime, dans un cadre consensuel, a eu à l’Assemblée nationale faire une loi. Cette loi, elle est passée. Il n’y pas de rétroactivité en matière de loi. Et aujourd’hui, malheureusement ou heureusement, cette loi est là. Penser un seul instant que Macky Sall puisse être poursuivi pour celà alors qu’il y a objectivement une loi pose problème. Maintenant il ne reste que l’interprétation que certains en feront parce que cela ne les arrange pas. Je ne pense que l’on puisse revenir sur ça

Quel est l’avenir politique des gros calibres comme Idrissa Seck, Khalifa Sall entre autres au vu des résultats de la dernière élection présidentielle ?

Leur avenir dépendra de leur capacité à pouvoir faire face à ce nouveau régime. Mais aussi savoir que l’union fait la force. C’est une grande coalition qui a permis au Président Diomaye d’être à ce niveau de responsabilité. Si aujourd’hui il veulent marquer le Sénégal, il leur faudra taire leurs egos, accepter de discuter dans le cadre d’un programme commun pour effectivement offrir aux Sénégalais une autre alternative. Parce qu’aujourd’hui l’entendement vis-à-vis des intellectuels, c’est que ces gens là n’ont pas été élu pour “pathio rewmi” (se partager le gâteau». Et toutes les nominations c’est par rapport à ça. Avec la finesse politique de Sonko, ça m’étonnerait que cela dure. Ils ont du temps. Ils ont quatre mois. Dans un ou deux ans, ils pourront revenir sur beaucoup de choses. J’ai conscience qu’ils vont revenir sur les appels à candidature. Ils vont revenir sur un gouvernement plus resserré. Parce qu’à ce moment-là, le critère de redevabilité ne sera plus un critère.(…)

Au lendemain des législatives, je verrais Ousmane Sonko comme Président de l’Assemblée s’ils ont une majorité que premier ministre. Parce que s’il a des ambitions pour ce pays, la meilleure situation serait d’être à l’Assemblée.

Quel conseil donneriez-vous à Amadou Ba après sa défaite à l’élection présidentielle ?

Il faut qu’il sache raison garder. Il faut qu’il sache que son destin est entre ses mains. Il a joué malgré les coups bas de sa propre majorité, le principal bosse de cette majorité qui n’a pas joué le jeu. Macky Sall a voté contre Amadou Ba. Celà n’a pas empêché Amadou Ba d’avoir 33%. Qu’il prenne ses responsabilités. Qu’il aille voir tout le monde, tous les gens de l’opposition. Qu’il le fédère pour qu’il puisse trouver un consensus. Il faut qu’il dirige parce qu’il est arrivé deuxième à l’élection présidentielle. Le premier stade ces ruptures, d’être représenté à l’assemblée nationale ensuite les municipales et ensuite la présidentielle. Aujourd’hui c’est lui qui doit converger la totalité de l’opposition vers un projet commun. Il faut qu’il aille voir toute l’opposition. Son destin est entre ces mains. Il est grand temps qu’il dise la direction qu’il veut prendre et avec qui va-t-il cheminer. Il faut aussi qu’il y ait changement sur les hommes.

Seriez-vous disponible pour votre pays, si le président Bassirou Diomaye Faye faisait appel à votre posture et à votre expérience à travailler avec lui ?

Nous sommes des sénégalais. Je l’ai dit tantôt à l’entame de propos. Il faut qu’il s’entoure de personnes d’expérience qui peuvent aujourd’hui penser qu’au Sénégal et leur relation avec le bon Dieu. Tout ceux qui peuvent lui apporter cela pourquoi pas ? À chaque fois que je penserais que telle ou telle chose en le lui proposant serait une bonne chose pour le Sénégal, je le ferais. Je ne serais pas avare de note si je pense qu’il faudrait qu’on le lui donne à charge à lui de voir comment il pourrait l’interpréter. Il est venu avec une majorité, c’est bien normal qu’il les utilise. Mais qu’il sache que ce n’est seulement au niveau de la fonction étatique. Le politicien c’est avant tout l’Assemblée et les municipalités. Donc il faut qu’il sache que l’appareil d’Etat être impersonnel normalement….

Aliou Ngom pour Xibaaru