Le régime lance la grande offensive contre la presse…vers une purge ?

Avec l’élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, un vent d’espoir semblait souffler sur le Sénégal. Les 54% d’électeurs qui ont voté pour lui espéraient voir leur calvaire prendre fin. Après 100 jours au pouvoir, le locataire du Palais et son premier ministre semblent être dépassés par les événements. La plus grande orpheline sous le nouveau régime est la presse. Menacée, persécutée sous une fiscalité débordante, elle est en train d’asphyxier. Et la nouvelle décision prise par les nouvelles autorités risquent d’envoyer à la casse plusieurs journaux.

À travers un communiqué de presse rendu public ce jeudi, le directeur de la Communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Ousseynou Dieng, a appelé les médias qui ne l’ont pas encore fait à se conformer aux textes en vigueur. «Pour les entreprises de presse écrite, il a été noté que sur 51 quotidiens, hebdomadaires et mensuels de la presse classique et 17 de celle digitale, une absence parfois de déclaration de parution et un non-respect du dépôt légal, en violation des articles 80 et 82 de la loi 2017-27 du 13 juillet 2017 portant Code de la presse. Par conséquent, il est demandé à tous éditeurs de presse écrite ou digitale de se conformer à la réglementation en vigueur, au plus tard le 29 juillet 2024, sous peine de se voir appliquer les sanctions prévues par la loi», lit-on dans le document.

Il en est de même pour ceux qui sont dans l’audiovisuel. Ainsi, le nouveau régime semble disposer à assainir la presse. Dans le fond, c’est une action à saluer. Mais dans la forme, cela ressemble plus à une purge. Depuis l’arrivée du nouveau régime, on note une grosse pression sur la presse. Les nouvelles autorités semblent décider à recouvrer 38 milliards (13 milliards de dette fiscale et 25 milliards pour les redevances dues à l’ARTP) auprès des entreprises de presse. Des mises en demeure ont été servies à une trentaine d’entre elles, suivies du blocage de leurs comptes bancaires. Une situation qui avait poussé les membres du Conseil des diffuseurs et éditeurs de presse (Cdeps) à se réunir en urgence au mois de juin 2024. Les patrons de presse avaient demandé, entre autres, une fiscalité adaptée au secteur.

Ensuite, il y’a eu le discours menaçant de Ousmane Sonko. «On ne va plus permettre que des médias écrivent ce qu’ils veulent sur des personnes, au nom d’une soi-disant liberté de la presse, sans aucune source fiable», avait déclaré le premier ministre devant les jeunes de son parti, lors d’une rencontre au Grand Théâtre. Le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail,l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) avait aussi mis au défi les médias de publier à nouveau des articles en rapport avec la mutation à l’étranger du général Kandé. Deux journalistes avaient été interrogés par la gendarmerie dans cette affaire.

Maintenant que les entreprises de presse tentent de remonter la pente, le communiqué du ministère de la communication sonne comme une douche froide pour certains médias. Le délai qui leur est imparti est très court. Alors beaucoup de quotidiens risquent de disparaître tout bonnement. Et pourtant, le Président Bassirou Diomaye Faye avait rassuré les jeunes reporters. «Votre travail est vital pour notre nation, et nous sommes déterminés à soutenir une presse libre et responsable», avait déclaré le chef de l’Etat. Contrairement à son premier ministre, le locataire du Palais semble avoir un oeil bienveillat envers la presse.

Alors Diomaye devrait freiner l’ardeur de ses hommes. Faire de la presse un ennemi pourrait bien nuire au nouveau régime. Les patriotes ont été élus pour apporter des solutions aux problèmes quotidiens des sénégalais, comme ils l’avaient promis. Et non chercher des voies et moyens pour museler la presse. Personne ne leur demande de ne pas assainir la presse. Mais ce qui est inacceptable c’est de profiter de la situation pour faire une purge des journaux, sites télévisions et radios qui ne sont pas favorables à Pastef. Nul ne peut avoir la majorité absolue sur terre.

La presse est responsable de son malheur. Les journalistes ont créé de toute pièce le nouveau régime. Arrivés au pouvoir, les patriotes se sont retournés contre leur bienfaiteurs. À la surprise générale, rares sont les journalistes qui osent réagir. Ils se laissent faire. Pire, une nouvelle race de journalistes semblent se réjouir du malheur de leurs confrères et consoeurs. Cette nouvelle armée mexicaine est devenue la ligne de défense du nouveau régime. Ils défendent Sonko et Diomaye. Mais pas leur propre profession. Quoi qu’il en soit, la liberté de la presse est une chose non négociable. Ayant porté tous les combats depuis l’indépendance, la presse n’est pas le quatrième pouvoir pour rien !

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru