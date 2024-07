La différence entre Diomaye et Macky…ses épouses face à la Dynastie Faye

Dans notre édition d’hier intitulée « Diomaye-Macky : des similitudes et des différences…qui fait pire ? » nous avons révélé que Diomaye Faye fait du 100% Macky Sall. Toutes leurs démarches sont identiques et au niveau de la gouvernance, il n’y avait aucune différence. Diomaye fait tout comme Macky. Des services protocolaires à la gouvernance de l’administration Diomaye, on croirait voir du Macky. Mais selon nos analystes, la différence entre Macky et Diomaye se trouverait au niveau de leurs épouses respectives. Si l’épouse de Macky Sall s’ingérait dans la gouvernance de son époux président, celles de Diomaye sont effacées…pour l’instant.

« La différence entre Macky Sall et son successeur Diomaye Faye se situe au niveau de leurs épouses respectives. L’épouse de Macky Sall s’est impliquée dans la gouvernance de son mari dès les premières heures de la prise du pouvoir de ce dernier et s’est arrêtée lorsque son époux n’était plus dans la course. Par contre les épouses de Diomaye ne sont pas du tout impliquées. Les premières dames Marie Faye et Absa Faye n’ont pas emprunté le chemin de Marième Faye Sall » nous dit notre analyste politique A.N.

En effet dès l’arrivée au pouvoir de Macky Sall en mars 2012, la première dame s’est aussitôt lancée dans une gouvernance parallèle. Elle crée sa « Fondation Servir le Sénégal (FSS) » mais ne reste pas loin des grands dossiers de l’état. « Macky est un sentimental, lorsque c’est difficile, qu’un dossier est très compliqué, je demande qu’on me transfère les dossiers, mon mari est sentimental et sensible, faut pas lui donner les dossiers lourds », confie l’ex Première Dame à un journaliste de l’Express en 2014. Avec un fort caractère cette femme n’est pas comme les autres premières dames.

L’épouse Macky au cœur du système

« Marieme Faye Sall devient la quatrième Première dame du Sénégal le 2 avril 2012. Elle est la première Première dame noire du Sénégal, la première Première dame musulmane, ainsi que la première Première dame sénégalaise à être née et à avoir grandi dans le pays. Les première et troisième Premières dames du Sénégal, Colette Senghor et Viviane Wade, sont toutes deux originaires de France, tandis que l’ancienne Première dame Elisabeth Diouf épouse de l’ancien président Abdou Diouf, a un père libanais et une mère sénégalaise. Elle est surnommée « la vraie Première dame sénégalaise » par de nombreuses femmes sénégalaises » Source Wiki.

Marieme Sall crée la Fondation Servir le Sénégal pendant son mandat de Première dame et préside le conseil d’administration de l’organisation caritative. Mais elle implique aussi sa famille dans la gestion de l’état. Son frère aîné, Mansour Faye, est l’ex ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et maire de la ville de Saint-Louis. Ce dernier est impliqué dans la gestion des 1000 milliards de la Covid qui font scandale.

« Après 12 ans d’existence, c’est la fin de mission de la Fss de Marème Faye Sall, qui a été au cœur du régime Sall en assumant cette mission sociale et humanitaire. Ils ont la même durée de vie. C’est le destin des fondations des différentes premières dames, qui disparaissent en même temps que la chute de leurs maris » relate un quotidien de la place qui fait une comparaison avec les fondations des épouses des présidents Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.

Les épouses de Bassirou Diomaye Faye (BDF)

Élu le 24 mars à la tête du Sénégal, « BDF » est entré au palais présidentiel avec ses deux femmes, Marie et Absa. Une première dans ce pays. La scène est inédite au Sénégal. À quelques minutes de la prestation de serment le 02 avril 2024, Bassirou Diomaye Faye s’avance d’un pas mesuré sur une tribune en tenant la main de ses deux épouses, Marie et Absa. Applaudi par les invités et sympathisants en liesse, le président de la rupture et du panafricanisme a fait le choix d’afficher ouvertement sa polygamie, une pratique traditionnelle et religieuse solidement ancrée dans la culture sénégalaise.

Après plus de 100 jours de magistère, aucune des premières dames n’a fait une sortie dans les domaines politiques ou sociaux. Elles n’apparaissent que lorsque leur époux est en déplacement à l’étranger. On les voit sur le tarmac de l’aéroport, monter dans l’avion présidentielle ou en descendre. Elles ne parlent pas à la presse et n’ont pas à ce jour de fondation. Elles sont citées dans quelques articles sur leurs accoutrements qui n’ont rien à voir avec le fonctionnement de l’Etat.

« Absa Faye a accompagné son époux le chef de l’Etat du Sénégal à Paris. Contrairement à sa coépouse Marie K. Faye, qui arborait les marques locales, Absa a opté pour un sac à main de la marque Céline. Si le choix d’une marque étrangère fâche certains, pour d’autres, c’est plutôt le prix du sac à main qui ne coûte pas moins de 3 500 euros, l’équivalent de 2 291 981 F CFA, qui les choque. À ses pieds, des escarpins en cuir de la marque Christian Louboutin, une autre griffe française à qui elle voudrait peut-être rendre hommage à l’occasion de son séjour en France. » relate seneweb

Mame Penda Sow pour xibaaru.sn