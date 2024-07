Belgique : Il tue la femme riche de son père…qui trouve l’amour 4 mois après

En mars 2023, Myriam Ullens est tuée par son beau-fils, le fils du baron Guy Ullens. Il se rend à la police après son meurtre prémédité dont son père a été témoin… Quelques mois après être devenu veuf, ce dernier a retrouvé l’amour et pas dans les bras de n’importe qui puisqu’il s’agit d’une amie de la famille !

C’est le 29 mars 2023 que Nicolas Ullens, 57 ans, le fils du baron Guy Ullens a décidé de tuer sa belle-mère, la baronne Myriam Ullens. Le beau-fils de l’aristocrate a choisi de de la tuer après avoir appris qu’Ohain, la maison de son enfance, allait être mise en vente… Pour lui, sa belle-mère était à l’origine de cette décision, elle qu’il accusait de dilapider la fortune qui devait lui revenir un jour en héritage. Nicolas Ullens de Schooten Whettnail lui reprochait d’offrir des biens appartenant au clan Ullens à ses enfants, comme un duplex à Rome pour Gilles Lemaire, son fils et mari de l’actrice Reem Kherici.

« Tous ces endroits où nous ne sommes pas conviés », regrettait-il alors que lui et sa soeur « n’ont le droit qu’à cette misérable rente de… 50 000 euros mensuels… ». Le 29 mars 2023 donc, il discute de ses rancoeurs avec son père, le baron Guy Ullens et embrasse sur le front sa belle-mère avant de sortir du bureau.

« Vingt ans qu’il ne m’a jamais embrassée. Ça n’augure rien de bon ! », aurait-elle confié à son mari. La mère de Gilles Lemaire avait vu juste puisque le fils de son mari attendra sa sortie de la propriété à bord de sa Golf pour la percuter avec son propre véhicule pour ensuite tirer six fois sur sa belle-mère afin de la tuer, le tout sous le regard meurtri de Guy Ullens. Nicolas Ullens se rendra alors au poste de police de la Mazarine. Arrêté, il sera mis en examen pour avoir tué sa belle-mère.

Quelques mois plus tard, le baron Guy Ullens retrouvait déjà l’amour. En effet, à 88 ans, quatre mois après être devenu veuf, il est tombé amoureux de Manuela Valvecchi. Nos confrères de Paris Match rapportent que le baron a déclaré suite à l’officialisation de sa relation : « Myriam me manque tellement, mais je ne vais pas finir ma vie tout seul ».

Son fils a tué sa femme…Un chagrin toujours présent pour le baron Guy Ullens

D’après Sudinfo, la nouvelle compagne du baron serait italienne et aurait 66 ans. Elle serait, elle aussi, veuve depuis peu et partageait la vie de Roger van de Weghe, un Anversois (originaire de la ville d’Anvers en Belgique) qui a fait fortune dans les grues mobiles et sur le marché de la location de nacelles élévatrices. Mariés depuis de nombreuses années, le couple dirigeait ensemble plusieurs sociétés depuis leur domicile de Wilrijk. Cette « amie de la famille » qui connaissait bien le couple Ullens a donc rapidement su consoler le baron.

Selon nos confrères du Het Laatste Nieuws qui se sont entretenus avec un proche de Guy Ullens, ce dernier souhaitait « aller de l’avant même en amour ». « Il est conscient que les choses ont évolué rapidement et que cela peut paraître étrange aux yeux du monde extérieur, mais il sait qu’il n’a plus 20 ans et qu’il n’a plus toute sa vie devant lui. Il estime malgré tout que sa nouvelle compagne n’atténue pas l’immense chagrin qu’il éprouve à l’égard de la perte de Mimi », ont écrit nos confrères.

Source MSN