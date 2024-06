DPG : « Guy Marius Sagna ne peut pas jouer au plus malin » selon…

De la déclaration de politique générale à la politique politicienne

Par Birame Waltako Ndiaye

La lettre du député Guy Sagna Marius Sagna adressée à l’omniprésent Ousmane Sonko (excusez l’humour) est une farce de bon aloi. Par souci de cohérence, l’honorable député dit avoir intimé, par le passé, Amadou Ba de renoncer à se présenter à l’hémicycle. Les raisons invoquées à brûle-pourpoint consistent en une absence de mise à jour du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Bon sang ! Ça-là, c’est un problème qui doit concerner et mettre en branle les députés intra-muros, non de l’exécutif. Séparation des pouvoirs oblige.

Guy, vous aussi ! Vous invoquez l’article 55 de la Constitution versus une disposition du règlement intérieur de l’AN (loi organique). Honorable, il est temps de vous ressaisir. Vous avez trop longtemps joué, miser sur la crédulité des concitoyens. À présent, le temps est venu d’assumer, de répondre, de subir, de digérer les impairs du jeu démocratique, défavorables d’avance à ceux qui éveillent au profit de ceux qui font rêver. Lettre adressée au Premier ministre, vous dites. Il s’agit d’une lettre ouverte puisque, à travers la presse, vous divulguez la teneur au public.

Je suis contre toute initiative de censure allant dans le sens de faire tomber le gouvernement. Les Sénégalais ont décidé. Il faut respecter leur choix en attendant que d’autres échéances. Il y va de la crédibilité des institutions et du système de représentation. Dès lors, le Premier ministre doit, peut-être à son corps défendant, décliner au vu et au su des électeurs Sénégalais, l’orientation qu’il compte imprimer aux politiques publiques. Humilité, courage et rigueur, voilà ce qu’il lui faut pour affronter la réalité qui, seule, aura une prise sur notre devenir collectif. À bas l’extrémisme!

Le tout-communication marchait tant que vous étiez dans l’opposition à tirer sur tout ce qui bougeait. Maintenant que vous êtes au four et au moulin, ne vous attendez pas, monsieur le député, à ce que la caisse de résonance où vous criiez vos désaccords se distance à présent de la sonorité de la puissance gouvernementale. Pour cause, vous avez toujours refusé d’en distinguer les dispositions prêtées des pratiques partisanes. M. Guy Marius Sagna, perdu dans vos propres contradictions faites d’errements d’hier et des obstructions d’aujourd’hui, vous ne pouvez pas nous la jouer pas au plus malin. « La politique n’a pas le niveau de la médecine, elle ne guérit pas les maux. »

Sur la question, Doudou Wade du Parti démocratique sénégalais se fait passer pour légaliste et équidistant. Il accuse la fausseté du Règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Que des jugements de valeur. Il aurait dû parler de règle, de principe et de la hiérarchie des normes juridiques. En droit constitutionnel, une déclaration de politique générale est un acte par lequel le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement devant l’Assemblée nationale et demande son approbation, en présentant son programme de gouvernement.

Tout compte fait, le Premier ministre finira par s’y faire. Mais, il aurait fallu qu’il joue sur la propension de ses adversaires à se cramponner sur du vide, espoir vain d’un manquement. Son bonheur sera d’apporter, finalement, un démenti sanglant à leurs jugements hâtifs. Il les aura pris au piège, en leur coupant l’herbe sous les pieds, espérant que l’opinion en déduise que ses détracteurs ont eu tout faux et qu’il en sera toujours de même.

Birame Waltako Ndiaye