Dr Babacar Diop défie le préfet de Sédhiou

En tournée politique de collecte de parrains dans la région de Sédhiou du 4 au 6 novembre, Dr Babacar Diop a reçu une injonction du préfet du département de Sédhiou l’exigeant d’arrêter immédiatement son opération. Une injonction que le candidat à l’élection présidentielle de 2024 a ignorée.

Pour le maire de Thiès, sa tournée de collecte de parrains s’inscrit dans le cadre du processus démocratique et respecte toutes les lois et réglementations en vigueur dans notre pays. A cet effet, il dit avoir signifié au préfet du département de Sédhiou son intention de poursuivre son programme conformément à l’agenda établi par son équipe. Ainsi, il dit attendre le préfet et le commissaire de Sédhiou de pied ferme sur le terrain. Il les a, à cet effet, mis en garde contre toute violation des droits démocratiques et de la liberté d’expression des citoyens.

Sur ce, écrit le maire de Thiès repris par L’As, le préfet et le commissaire seront les seuls et uniques responsables des éventuels désagréments ou conséquences qui découleraient de l’interruption de sa tournée et de tout ce qui arrivera aux membres de son équipe. Il a enfin interpellé la communauté nationale et internationale à surveiller de près la situation.