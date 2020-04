Dr Babacar Diop : Mansour Faye doit démissionner !

La distribution des vivres n’a obéi à aucun critère objectif et scientifique. Des milliers de familles qui vivent dans la précarité absolue sont laissées en rade. Elles ont commencé à manifester leur mécontentement et leur colère. La distribution des vivres obéit au népotisme et au clientélisme. Par exemple, dans certaines contrées, on a demandé arbitrairement à des chefs de villages et des chefs de quartier de choisir les familles qui doivent bénéficier des vivres. Ensuite, l’utilisation de la liste des bourses familiales est une manifestation de la gestion nébuleuse des vivres. Il est établi que beaucoup de bénéficiaires de bourses sociales ont été sélectionnés sur des bases clientélistes. Il n’y a que des scandales qui entourent toute la chaîne distribution des vivres.

Mansour Faye doit démissionner, il n’a plus la crédibilité de continuer les opérations de distribution des vivres. Cet homme ne connaît rien de l’équité sociale. Le népotisme et le clientélisme constituent son unique centre d’intérêt.

Ceux qui profitent de la misère des populations doivent croupir en prison.