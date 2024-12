Drogba : « Mbappé traverse une période difficile au Réal Madrid »

Dans un entretien accordé à RFI, Didier Drogba a apporté son soutien à Kylian Mbappé en difficulté avec le Real Madrid. « Déjà, je suis quand même un peu déçu de voir cette vague d’ingratitude envers lui. C’est tout de même quelqu’un qui a beaucoup fait pour la France. Il a contribué à cette deuxième étoile. Il y a deux ans, il était à deux doigts de donner une troisième étoile à la France. Et aujourd’hui, il est un peu chahuté. C’est la loi de notre sport. C’est un sport très ingrat, le football, on le sait tous », dit-il.

« Mais ce sont des cycles. Il traverse une période difficile, son adaptation n’est pas des plus faciles, mais je préfère avoir une adaptation difficile à Madrid que de me retrouver dans une situation où tout est plus facile. Je pense qu’il va beaucoup apprendre de cette expérience. Il va mûrir, il sera encore plus mature et ça va lui profiter et profiter à l’équipe de France. Cette période délicate fait partie de la carrière d’un joueur, c’est comme les blessures, sauf que celles-là ne sont pas physiques, mais elles peuvent vous aider à devenir un autre joueur, même encore plus fort, donc c’est une transition », explique-t-il.

« Je vois ça un peu comme un Tiger Woods (golfeur) qui avait du mal pendant un moment à retrouver son jeu et une fois qu’il l’a retrouvé, il est redevenu le Tiger Woods que tout le monde aime. Kylian passe par une période pas simple, il a voulu être là-bas, il est prêt pour le challenge. Je connais un peu le personnage, et oui, en tant qu’être humain, il va douter, c’est normal. Mais c’est quelqu’un qui a des certitudes aussi. Je suis très optimiste pour lui », conclut-il.