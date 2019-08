Drogue saisie au port : un nouveau suspect arrêté au Point E

Un nouveau suspect dans l’affaire de la drogue saisi au port a été arrêté cette nuit dans l’immeuble Iris de Sablux sis au point E. Selon les informations de Emedia, plus d’une trentaine de policiers ont été activées pour rattraper le monsieur répondant au nom de Ba.

Pour rappel, cette affaire remonte au 26 juin dernier. Une importante quantité de cocaïne a été saisie au port de Dakar. Cette drogue était dissimulée dans des véhicules qui se trouvaient sur un bateau en provenance du Brésil. Un couple allemand et des italiens sont soupçonnés d’être les convoyeurs de la drogue. Des accusations battues en brèche par les accusés

Les allemands qui se disent des étudiants seraient en vacances et que c’est par pur hasard qu’ils se sont retrouvés sur le bateau qu’ils avaient pris pour rentrer chez eux. Deux sénégalais ont été par ailleurs inculpés et placés sous mandat de dépôt dans cette affaire en l’occurrence El Hadji Babacar Diop et Alioune Badara Coly. Deux autres ont bénéficié d’un contrôle judiciaire notamment Amadou Preira et Gabriel Faye. Le juge a, en outre, ordonné, 5 mandats d’arrêts.