Éric Dupond-Moretti ministre de la Justice : sa compagne est une célèbre chanteuse

Éric Dupond-Moretti, le nouveau ministre de la Justice, vit depuis quatre ans une histoire d’amour avec une célèbre chanteuse québécoise.

Éric Dupond-Moretti, qui a été nommé ministre de la Justice du premier gouvernement de Jean Castex, est plus connu pour sa carrière d’avocat que pour étaler sa vie privée dans les médias. Mais à l’automne 2016 le ténor du barreau, célèbre pour ses coups de gueule et ses affaires très médiatiques (il a notamment défendu Patrick Balkany jusqu’en novembre dernier), a vu son histoire d’amour avec une célèbre chanteuse québécoise être révélée au grand jour bien malgré lui. Cette chanteuse, c’est Isabelle Boulay. À l’époque, des photos volées du couple ont été publiées dans la presse.

Si elle aurait préféré garder ce secret pour elle un peu plus longtemps, Isabelle Boulay a rapidement décidé d’assumer au grand jour son amour pour le pénaliste. En décembre dernier, elle expliquait au Parisien vivre une partie de l’année au Québec – où elle a d’ailleurs passé tout son confinement – et l’autre à Paris. Elle se confiait aussi sur la personnalité de son compagnon : « C’est une drôle de bête, tendre, sensible, très compassionnel. Il est très humain et en même temps, il a ce feu en lui. C’est un homme en colère. C’est tout ça qui me plaît chez lui. »

La scène comme point commun

De son côté aussi Éric Dupond-Moretti a décidé d’assumer son couple. Les deux amoureux, qui ont 11 ans d’écart (lui 59 et elle 48) sont très complices. Experte de la scène, de par sa carrière de chanteuse, Isabelle Boulay a été d’une grande aide quand son compagnon est à son tour monté sur les planches pour son spectacle seul en scène : Éric Dupond-Moretti à la barre. Au printemps 2019, il confiait ainsi à Gala : « Elle a été très présente, j’ai beaucoup répété avec elle. Elle m’a beaucoup soutenu, beaucoup aidé. »