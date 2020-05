Edouard Mendy : « S’ils veulent garder la CAN, cela doit se faire en juin »

La décision de tenir la CAN 2021 au mois de janvier ne convainc pas le portier Sénégalais Edouard Mendy. Le gardien de but des Lions estime que jouer un tournoi au mois de janvier défavorise les joueurs.

« S’ils veulent garder la CAN, cela doit se faire en juin comme la dernière fois en Egypte. Jouer en janvier est impossible, d’autant plus que nous, les joueurs, allons tous avoir une énorme saison avec nos clubs. Nous devons rattraper les matchs de qualification contre la Guinée-Bissau et le Congo. La meilleure solution, selon l’évolution de la pandémie, est donc d’organiser un tournoi en juin », a-t-il indiqué dans l’antenne Afrique de la BBC.