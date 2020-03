Education et Coronavirus…L’URD interpelle Macky et les acteurs

La Direction Politique Éxécutive (DPE) de l’Union pour le Renouveau Démocratique (URD) s’est réunie le jeudi 12 mars 2020 à son siège, à Bopp, sous la présidence du camarade Oumar Seck, secrétaire général adjoint du parti.

L’ordre du jour était le suivant :

1-vie du parti ;

2- situation nationale.

Introduisant la rencontre, le secrétaire général adjoint du parti à fait à la DPE le compte-rendu des activités de la semaine, en particulier les sessions du comité préparatoire du congrès dont il est le président. La DPE s’est félicitée du travail et de l’efficacité du comité qui vont nous permettre de pouvoir tenir enfin ce rendez-vous de l’ URD, plus de dix ans après sa première programmation.

Abordant le second point, la DPE s’est longuement penchée sur la crise scolaire et universitaire. Tout en prenant note de la volonté d’ouverture proclamée des enseignants, la DPE encourage le gouvernement à finaliser l’application des accords des années précédentes que nos gouvernements successifs ont conclus avec les représentants de tous les ordres d’enseignement et tendant en particulier à toujours améliorer les conditions de vie et de travail dans nos écoles et universités. Le président Abdou Diouf avait ainsi beaucoup fait pour améliorer l’accès à la propriété des enseignants de même que la construction de logements de fonction avec notamment la grande cité des professeurs de Mermoz. Quant au président Wade, son nom sera désormais lié pour toujours, à l’éradication de la précarité qui était quasiment le lot de tous les fonctionnaires particulièrement les enseignants. Il s’agit aujourd’hui de renforcer ces bonnes dispositions comme le président Macky Sall en a montré la voie dès son avènement en 2012. Son plus grand chantier réussi à cet égard est la retraite de professeurs de l’université. Cette évolution du système dans le bon sens doit être reconstruite à la lumière des changements dans le monde de l’enseignement.

L’URD appelle le gouvernement à accélérer la décentralisation du système en donnant aux IA et aux collectivités territoriales plus de responsabilités en matière d’éducation. Elle l’appelle pour ce faire à réfléchir au retour des conseils régionaux qui, en rapport avec les IA, devraient jouer un rôle essentiel dans le développement de l’École. Aussi bien pour le recrutement des personnels que pour la gestion des carrières, cette piste paraît, au vu de la situation, l’une de celles qui pourraient être de nature à débarrasser de l’asphyxie administrative qui gangrène l École.

Insistant sur les menaces que font encourir à la présente année les préavis de grève dans les universités, l’URD invite les enseignants de ces institutions à plus de mesures dans leurs revendications. Jusqu’à preuve du contraire il lui apparaît en effet inacceptable d’imposer à un gouvernement l’élection du recteur d’une université. Nous ne sommes pas plus démocrates que les Français dont le modèle nous inspire et nulle part chez eux, on ne rencontre de recteurs élus. Des présidents d’université, oui, et c’est ce que nous faisons avec nos doyens de faculté. La DPE pense que la crédibilité des revendications du SAES serait davantage servie par l’extirpation de sa plate-forme pareille revendication. L’alignement de tous les professeurs de l’université sur le même pied indépendamment de leur date de départ à la retraite est, en revanche, une mesure de justice attendue et soutenue par notre parti. Aussi l’URD demande au gouvernement de l’étudier le plus rapidement possible afin qu’une solution positive lui soit trouvée. La conviction de notre parti demeure en effet forte que cette revendication de nomination des recteurs est minoritaire dans les syndicats eux-mêmes et que la satisfaction de celles qui mobilisent vraiment, dont la retraite, réduira à néant l’exaltation d’une poignée d’enseignants qui ont entrepris depuis quelques années de promouvoir dans nos universités un système de revendications jusqu’alors inconnu de la grande majorité de leurs acteurs.

Se faisant l’écho de l’inquiétude qui commence à s’emparer des populations du fait de la pandémie du coronavirus, la DPE félicite les autorités politiques pour la rapidité et l’efficacité de leur réaction pour en limiter autant que possible les effets dans notre pays. Elle encourage le président de la République dans sa communication quotidienne avec le pays qui ne peut qu’avoir d’heureuses conséquences sur le moral des populations. L’URD note aussi avec satisfaction l’expertise et la qualité de la gestion de la situation dont font montre le ministre de la Santé, les autorités médicales et l’ensemble des agents de santé partout pour informer, éduquer, prendre en charge efficacement les populations.

Fait à Dakar le 12 mars 2020

La DPE