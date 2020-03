Coronavirus…L’Assemblée Nationale demande aux députés de limiter les déplacements

COMMUNIQUE DU BUREAU DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

Face à la pandémie du Coronavirus, l’heure est à la mobilisation de toutes les forces vives de la nation. C’est dans cet ordre d’idées que l’assemblée nationale s’est fendue d’un communiqué dont xibaaru.sn a reçu une copie

Convoqué en urgence par le Président Moustapha NIASSE, le Bureau de l’Assemblée nationale s’est réuni le vendredi 13 mars 2020 à 10 h00.

Le point unique de l’ordre du jour a porté sur la crise sanitaire provoquée, dans notre pays, par l’apparition du Coronavirus – COVID19.

Dans son introduction, le Président de l’Assemblée nationale s’est félicité de la tenue de cette réunion d’urgence qui permet au Bureau de l’Assemblée nationale, au nom de l’ensemble des députés de la 13ème législature, d’exprimer sa vive préoccupation devant la pandémie du Coronavirus et sa grande solidarité au peuple sénégalais confronté à une épreuve d’une grande ampleur.

A l’issue de leurs délibérations, les membres du Bureau de l’Assemblée nationale, sous l’égide du Président Moustapha Niasse, ont, à l’unanimité des membres présents, arrêté les mesures suivantes qu’ils souhaitent porter à la connaissance de l’opinion nationale et internationale :

1 – le Bureau de l’Assemblée nationale salue la mobilisation exceptionnelle de l’Exécutif, sous le leadership fort et engagé de Son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, et le travail à grande échelle du Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et de toutes les Autorités médicales et scientifiques de notre pays. Il magnifie aussi le dévouement sans limite des personnels de la santé et de l’hygiène publique dont le patriotisme et le dévouement doivent être salués par toute la Nation.

2 – Le Bureau de l’Assemblée nationale décide de se conformer strictement aux consignes données par l’Etat, afin de maitriser le Coronavirus et prend les mesures suivantes qui sont immédiatement exécutoires. Dans ce sens, il s’engage à :

– prendre toutes les dispositions pour un changement de comportement dans l’Institution parlementaire afin d’assurer une protection accrue des personnels et des députés ;

– procéder au lavage systématique des mains ;

– éviter les poignées de mains, les accolades et les contacts ;

– restreindre la circulation des personnels entre les étages ;

– suspendre, jusqu’à nouvel ordre, les visites effectuées par les écoles, les audiences, les visites privées, les rassemblements et les réunions non indispensables.

3 – Le Bureau recommande aux personnels et aux Députés d’appliquer ces consignes partout : dans l’institution parlementaire, à la maison, dans les places publiques (marchés, lieux de cultes, cérémonies, etc…).

4 – Le Bureau de l’Assemblée nationale invite tous les députés à éviter au maximum les déplacements à l’extérieur du pays pour des missions ou pour des déplacements privés non indispensables.

5 – Le Bureau de l’Assemblée nationale décide de donner l’exemple en renonçant, jusqu’à nouvel ordre, à tout voyage à l’étranger pour des missions officielles comme les colloques, séminaires et autres rencontres internationales. Par conséquent, le Bureau exhorte tous les députés à adopter la même démarche.

6 – Le Bureau de l’Assemblée nationale salue les Grands Chefs religieux et coutumiers de notre pays et les encourage à poursuivre leurs efforts d’accompagnement de l’Etat et du Président Macky SALL dans la gestion de cette crise. Dans cet esprit, ils pourraient, par exemple, prendre l’initiative du report de tous les grands rassemblements religieux annuels ou ponctuels.

7 – L’Assemblée nationale va inviter le gouvernement à une séance de « questions d’actualité » dans le but de mieux informer et sensibiliser nos concitoyens sur l’ampleur de la crise sanitaire.

8 – Le Bureau de l’Assemblée nationale exhorte chaque député à accompagner le travail d’information et de protection des citoyens de sa localité, en parfaite synergie, avec les Autorités sanitaires et les services déconcentrés de l’Etat.

Fait à Dakar, le 13 mars 2020