Nourou Niang demande à Macky d’annuler les manifs et le défilé du 04 avril

Lettre ouverte au Président de la République M.Macky SALL.

Monsieur le Président,

C’est après une longue et mure réflexion que j’ai décidé de vous écrire cette lettre dans un moment où tout le peuple sénégalais compte sur votre haute autorité pour pouvoir vaincre cette situation causée par le virus nommé COVID- 19 qui s’est invité dans notre pays et qui est entrain de faire des ravages dans le monde entier. Je tiens, avant tout, à vous dire que le peuple sénégalais est très fier des actions que vous ne cessez de prendre pour circonscrire cette satanée maladie et sa propagation ce, depuis son irruption dans nos murs. Vous et vos équipes, vous accomplissez une mission pas du tout facile même pour les grandes puissances du monde qui, aujourd’hui, subissent profondément les conséquences en voyant leurs économies fragilisées, pour ne pas dire, durement éprouvées.

Notre cher pays le Sénégal est, aujourd’hui, appelé à faire plus de preuve de vigilance pour éviter les risques de propagation de cette maladie. Malgré la prouesse réalisée par nos médecins qui ont résolu des cas critiques, il serait mieux »de prévenir plutôt que de guérir », comme le dit le bon vieil adage. C’est pourquoi, Son Excellence, je vous demanderai de prendre la décision de bien discuter avec toutes les parties composantes du pays afin de suspendre toutes activités pouvant réunir du monde. Tous les experts sont d’accord que la transmission du virus est rapide et des preuves sont déjà visibles avec ces nouveaux cas causés par un émigré venu rejoindre sa famille, récemment, à Touba. Je vous demanderai d’annuler donc toutes les manifestations religieuses et culturelles à venir de même que le défilé du 4 Avril marquant la date de notre accession à la souveraineté internationale. C’était, on se le rappelle, le 04 Avril 1960.

Le peuple sénégalais est conscient de la gravité de la situation et vous êtes l’arbitre suprême de cette Nation. Vous avez toujours montré et démontré, en toutes circonstances, que le bien- être des sénégalais est votre seule préoccupation. Moi comme tout bon nombre de sénégalais pensons qu’il ne sera possible d’éviter la propagation de cette pathologie dangereuse qu’en limitant les contacts entre les hommes, en attendant de résoudre des cas et de faire trouver d’autres moyens plus efficaces pour l’éradiquer.

Tout le pays croit en votre bonne volonté et à vos idées toujours brillantes et, aujourd’hui, il attend de vous des mesures sécuritaires très importantes pour se protéger de ce virus grand voyageur.

Veuillez Monsieur le Président de la République, croire à l’expression de mes très sincères salutations.

Nourou NIANG,

Responsable politique APR à Grand –Yoff,

Coordonnateur de la

Plateforme »Boolo pour l’Emergence »