Effondrement à Thiès : Un mort et deux blessés dans le bilan provisoire

L’effondrement d’un immeuble R+5 en construction, survenu mardi dans la commune de Thiès-Ouest, a fait trois victimes, dont un mort et deux blessés. Le bilan provisoire a été communiqué par le Groupement d’incendie et de secours numéro 2, couvrant les régions de Thiès et de Diourbel.

« Globalement, le bilan provisoire est de trois victimes dont deux extraites vivantes et une extraite malheureusement sans vie des décombres. Toutes les victimes sont de genre masculin », a précisé le lieutenant-colonel Mame Diène Ndiaye, commandant du Groupement d’incendie et de secours numéro 2.

Alertés dans la matinée, les sapeurs-pompiers ont rapidement déployé leurs premiers moyens de recherche et de sauvetage sur les lieux. Ils ont ensuite été appuyés par une unité spécialisée dans les opérations de sauvetage et de déblaiement, venue de Dakar.

« La mise en œuvre de l’ensemble de ces moyens accompagnés des moyens lourds qui ont été mobilisés par la mairie de la ville de Thiès, ont permis au bout de 3 heures de temps de sauver deux victimes et malheureusement une victime a été extraite sans vie », a rapporté le lieutenant-colonel Mame Diène Ndiaye.

Les opérations de recherche se poursuivent afin de s’assurer qu’aucune autre personne ne se trouve sous les décombres. « Actuellement les opérations de recherche se poursuivent pour être sûrs qu’il n’y a plus de victimes », a-t-il souligné.

Le dispositif mobilisé comprend 60 gradés et sapeurs-pompiers ainsi que 10 engins et véhicules d’intervention, dont un véhicule spécialisé dépêché depuis Dakar. Les opérations ont également bénéficié de l’appui des moyens lourds de la mairie de Thiès et du soutien de l’Hôpital militaire de Thiès, qui a mobilisé des médecins et des ambulances pour assurer la prise en charge des blessés.

Le commandant du groupement a salué la mobilisation des moyens humains et matériels déployés pour les opérations de recherche et de sauvetage.