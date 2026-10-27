Santé : Le SAMES décrète une grève de 72 heures

Le bras de fer entre les professionnels de santé et le gouvernement sénégalais se durcit. Réuni en session extraordinaire, le Bureau exécutif national (BEN) du Syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal (SAMES) a décrété une grève de 72 heures, prévue les mercredi 28, jeudi 29 et vendredi 30 octobre 2026, sur l’ensemble du territoire national. Le syndicat précise toutefois que les urgences seront respectées.

Cette décision intervient dans un contexte de persistance des revendications syndicales. Au-delà des préoccupations professionnelles, le SAMES exprime également son indignation face aux propos attribués au ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, qui aurait invité les médecins sénégalais à se faire recruter à l’étranger.

Le syndicat considère ces déclarations comme méprisantes à l’égard du corps médical et y voit le signe d’une incapacité à apporter des réponses concrètes aux difficultés du système de santé. En accord avec le COMES et l’AIAIHS, le BEN entend ainsi intensifier la mobilisation pour obtenir satisfaction sur sa plateforme revendicative.

Pour les trois journées de grève, le SAMES appelle ses membres à faire preuve de discipline syndicale, de responsabilité et de solidarité. Un point de presse est également annoncé pour le jeudi 29 octobre 2026 à 11 heures, à Dakar, afin de revenir sur les motivations du mouvement.

Dans son communiqué, le syndicat affiche sa détermination : « Le SAMES est déterminé. Le SAMES est uni. Le SAMES ne cédera pas. » Le BEN affirme que la mobilisation se poursuivra jusqu’à la satisfaction totale des revendications.