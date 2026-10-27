Ziguinchor : Le siège du MFDC démantelé…28 personnes interpellées

Une opération conjointe de l’armée et de la gendarmerie a conduit à la destruction du siège du MFDC appelé « Mangoukouro », dans le quartier Lyndiane Coboda, à Ziguinchor. L’intervention a permis l’interpellation de 28 personnes, dont neuf femmes.

Selon des sources sécuritaires, les personnes réunies au siège participaient à une rencontre marquant l’anniversaire du décès d’Abdou Elenkine Diatta, considéré comme une figure emblématique du MFDC. Les forces de défense et de sécurité ont également signalé la présence d’un drapeau du MFDC sur les lieux au moment de leur intervention.

Les fouilles effectuées dans la concession ont abouti à la saisie de 17 téléphones portables, de plusieurs documents ainsi que des drapeaux et des insignes attribués au mouvement irrédentiste. Le matériel saisi est en train d’être exploité afin de recueillir d’éventuels éléments utiles à la procédure.

Les personnes interpellées ont été mises à la disposition de la section de recherches de la gendarmerie de Ziguinchor, qui poursuit les investigations pour faire toute la lumière sur les circonstances de ce rassemblement et les responsabilités éventuelles de ses participants.

Source : Seneweb