Effondrement de bâtiments : L’Etat va situer les responsabilités

La journée mondiale de l’habitat 2021, a été célébrée, hier à Dakar. La rencontre a été présidée par le ministre de l’Urbanisme, du logement et de l’hygiène publique. Et en marge de cette cérémonie, Abdoulaye Saydou Sow n’a pas mâché ses mots car il a craché ses dures vérités pour déplorer les multiples effondrements notés dans certains endroits.

« Nous devons ensemble faire le diagnostic de ce qui se passe. Aujourd’hui l’actualité est dominée par des bâtiments qui s’effondrent. Il ne s’agit pas d’une réaction émotionnelle devant ces bâtiments qui s’effondrent. Quand un bâtiment s’effondre, il a toute une tiers de responsabilité qu’il faut situer », a déclaré le ministre.

Selon lui, la chaîne de responsabilité liée à cette problématique est longue et implique plusieurs acteurs. « Le gouvernement est une responsabilité à travers les institutions mises en place comme l’Inspection générale du bâtiment qui doit faire son travail convenablement, de surveillance et de contrôle. Mais aussi les promoteurs ont une responsabilité dans la qualité de la livraison du bâtiment. Mais aussi le citoyen Lambda qui ne contrôle pas ce qui est fait en son nom et pour lui-même. Donc cette responsabilité, nous devons l’évaluer ensemble pour que cette situation ne se reproduise jamais », a-t-il laissé entendre.

A l’en croire, « il ne s’agit pas de consulter qu’il y a des bâtiments qui tombent et qu’il y ait des morts et qu’on soit simplement au degré de l’émotion. Oui il faut s’émouvoir de ce qui se passe mais aussi en tirer les leçons pour que chacun dans sa responsabilité puisse l’assumer convenablement et pour que ça ne se répète plus jamais ».

Pour Abdoulaye Saydou Sow, repris par nos confrères d’Actusen, la question qui se pose, c’est la surveillance de l’habitat des sénégalais, parce que dit-il, il y a toujours des gens qui ne respectent pas les lois et règlements. « On a beau vouloir mettre en place des lois et règlements. C’est comme le code de la route. Vous voyez toujours des chauffeurs délinquants pour le violer. Maintenant il s’agit de travailler à la répression pour ces délinquants. Et sur cette question, nous devons être intransigeants et fermes parce que la responsabilité nous incombe en amont comme en aval de surveiller l’habitat des sénégalais ».