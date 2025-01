Éjecté de la présidence…les deux (2) polémiques qui ont perdu COD

Le Président Macky Sall a pris la décision de se séparer d’un de ses collaborateurs. Cheikh Oumar Diagne (COD), c’est de lui qu’il s’agit, a été viré de son poste à la présidence de la République. Cet allié ne pouvait pas trop duré à ce poste. L’ancien directeur des Moyens généraux à la présidence était devenu un gros boulet pour les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF). Voici les deux (2) grosses polémiques qui ont poussé cet «ex détenu politique» à la porte.

Cheikh Oumar Diagne n’est plus le directeur des moyens généraux à la présidence de la République. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l’a remplacé par Papa Thione Dieng. Ce changement, acté par décret le 30 décembre 2024, intervient après que COD soit encore au cœur d’une nouvelle polémique. Une polémique qui a touché la sensibilité de nombreux sénégalais d’ici et d’ailleurs. Ils avaient tous réclamé la tête de cet allié du pouvoir.

Invité par une chaîne de la place, COD avait tenu des propos outrageants à l’encontre des tirailleurs sénégalais, qu’il a qualifiés de «traître». «Les tirailleurs sont des traîtres. Ils se sont battus contre leurs frères» lors de révoltes ou guerres anti-coloniales en Afrique, avait-il fair savoir. «Il y a eu des moments où la France leur a fait faire une sale besogne. Mais si on fait une moyenne générale et qu’on décrit la souffrance et l’héroïsme dont ils ont fait montre, ce serait injuste de leur donner ce qualificatif de traitres», avait répondu l’historien Mamadou Fall.

Cette déclaration, diffusées le 21 décembre 2024, a suscité une vague d’indignation au Sénégal et au-delà. De nombreuses voix se sont élevées pour condamner ces propos et demander la démission de l’intéressé. A Pastef et dans l’opposition, ils ont été nombreux à réclamer la tête de ce boulet ambulant. Face à cette pression, la présidence sénégalaise a finalement décidé de mettre fin aux fonctions de Cheikh Oumar Diagne. Cette décision a été saluée par de nombreuses personnalités et associations, notamment la Fédération africaine des descendants de tirailleurs sénégalais. Ces derniers voulaient même porter plainte.

Les tirailleurs sénégalais, loin d’être des traîtres, sont considérés comme des héros nationaux ayant contribué de manière significative à l’histoire de la France et de l’Afrique. Les propos de Cheikh Oumar Diagne ont donc été perçus comme une insulte à leur mémoire et à celle de leurs descendants. Mais ce n’était pas la seule polémique dans laquelle COD était cité. De par ses propos, il avait fini par mettre beaucoup de communautés religieuses dans une colère très noire.

La polémique, née de l’affaire des tirailleurs n’était qu’une minuscule affaire comparée aux secousses provoquées par ses propos sur les foyers religieux, sur les rois du Maroc. Serigne Modou Mbacké Bara Dolly et compagnie, regroupés au sein de la Convergence Taxawu Ndonoy mag gni, avaient déposé une plainte sur la table du Procureur de Dakar contre Cheikh Oumar Diagne. Ces mourides avaient aussi organisé une marche à la Mosquée Massalikoul Jinane. Ces derniers avaient même lancé une pétition pour le limogeage de COD sans succès suite aux propos jugés offensant que cet allié du pouvoir avait levé.

Avec ses graves déclarations sur le roi du Maroc, Cheikh Oumar Diagne était devenu un véritable boulet pour le régime sortant. Pour la bonne marche du «PROJET», le Président Bassirou Diomaye Faye n’avait plus le choix. Il lui fallait se débarrasser de cet allié qui ne savait quand et où prendre la parole. COD est un électron libre qui n’a pas sa place dans l’appareil étatique. Un tel allié, on ne peut pas le contenir au Palais. Mais pour éviter de sortir par la petite porte, il pouvait faire comme son «ami» Karim Xrum Xax. C’est-à-dire rester un libre penseur.

En virant COD, Bassirou Diomaye Faye a envoyé un message fort à ses collaborateurs. Désormais, toutes les personnes qui gravitent autour du président doivent se conformer aux règles. Dans le cas contraire, ils subiront le même sort que l’ancien Directeur des Moyens Généraux à la Présidence de la République !

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn