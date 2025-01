Manifs au Sénégal…ces «autres victimes» que le régime doit indemniser

Le Sénégal a connu des moments très sombres. La transition du pouvoir ne s’est pas passé en douceur. Même si le cinquième président de la République a été élu par la voix des urnes, de violentes manifestations ont précédé l’élection du 25 mars qui a conduit Bassirou Diomaye Faye au pouvoir. Une fois élu, le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) a décidé d’indemniser les victimes de ces manifs. Mais pour beaucoup de sénégalais, le gouvernement doit élargir la mesure.

En conseil des ministres mercredi, en avril 2024, le président Bassirou Diomaye Faye avait demandé au Premier ministre Ousmane Sonko « de mettre en place une commission d’indemnisation des victimes des évènements de janvier 2021 à février 2024 ». Chose que le nouveau régime va faire. Il est prévu par le projet de loi 15/2024 portant projet de loi de finances rectificative de l’année 2024. Relativement à l’indemnisation des victimes des manifestations politiques préélectorales, le ministre des Finances et du Budget a informé l’assemblée nationale que le montant initialement prévu était de 8 milliards de FCFA.

Mais, suite aux efforts de rationalisation consentis par le ministère de l’Intérieur, il a été ramené à 5 milliards de FCFA, a fait savoir le ministre des finances et du budget, Cheikh Diba, qui a fait face aux députés pour défendre le projet de loi de finances rectificative. Mais cet argent a démarré une folle polémique au sein du parti de Ousmane Sonko. Sur les réseaux sociaux, des proches du régime actuel se crêpent les chignons. Sur ses réseaux, Diop Taif, qui se définit comme ex détenu politique, a dit avoir appris le début des traitements des dossiers comme tous les Sénégalais avec le ministre des Finances, lors de son passage à l’Assemblée nationale pour défendre le projet de loi de finances rectificative.

Une polémique qui a fait réagir d’autres membres de Pastef comme Azoura Fall. «Diop m’a appelé pour me demander si j’ai été indemnisé. Je lui ai dit que je suis allé rencontrer d’autres victimes qui ne peuvent pas se lever de leurs lits. C’est pourquoi je vous demande d’arrêter ce débat malsain. Ousmane Sonko sait ce qu’il faut faire et il le fera. Cela ne vaut pas la peine de s’acharner sur Maïmouna Dièye», a-t-il déclaré dans ses explications. Loin de s’en arrêter là, il est même allé jusqu’à faire des révélations sur Mollah Morgun et l’incendie de sa maison familiale à Kaolack.

Une polémique qui jette le discrédit sur cette campagne d’indemnisation. Et aussi sur le gouvernement en place. La transparence est exigée dans ce dossier. Mais beaucoup de sénégalais estiment que les personnes qui ont porté le combat de Pastef ne doivent être les seuls à obtenir réparation. Durant ces malheureux événements, il y’a d’autres sénégalais qui ont tout perdu à cause des nombreux foyers d’incendie. A Dakar, comme dans les autres régions du Sénégal.

Les manifestants ont déversé leur colère sur tout ce qu’ils ont vu. Ils ont attaqué des médias (RFM), des maisons de responsables politiques ont aussi été attaquées. Des sénégalais lambda ont vu leurs biens brûlés. Combien de voitures de particuliers ont été transformées en cendre ? Des commerçants, qui n’ont rien demandé, ont vu leurs tables et magasins consumés par le feu allumé par des jeunes manifestants en colère. Que dire aussi des nombreux cas de vol enregistrés durant cette période sombre ?

Beaucoup d’observateurs de la scène politique estiment que ces sénégalais doivent aussi subir des réparations pour tous les préjudices qu’ils ont subi. Après les morts et les blessés, l’Etat devrait indemniser ces personnes qui n’ont rien demandé. Leur seul malheur c’est de s’être retrouvé aux mauvais endroits et au mauvais moment. Et il n’y a pas à dire, les autres ne sont pas plus sénégalais qu’eux. Alors ils mériteraient qu’on leur tende la main…tout comme les autres victimes.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn