El Hadji Diouf : « Ousmane Sonko est maintenant l’esclave de la France »

Le président du Parti des Travailleurs et du Peuple (PTP) n’a pas raté le leader de Pastef. Me El Hadji Diouf ne laisse pas d’un iota Ousmane Sonko. En conférence de presse, ce jeudi, l’avocat estime que le maire de Ziguinchor se dédit toujours dans des mensonges et devient l’esclave de la France.

« Ousmane Sonko s’est mis à genoux devant la France. Lui qui avait dit clairement qu’il n’aime pas la France mais aujourd’hui, l’histoire a montré que c’est lui-même qui fait appel à la France. Cet homme est entrain de se dédire. Aujourd’hui, il a commencé sa conférence de presse par le français. Et d’habitude, il commençait avec le wolof pour montrer qu’il n’aime pas la France. Aujourd’hui, on note qu’il est maintenant l’esclave de la France. Avec son ami Guy Marius Sagna, c’est toujours France dégage», a déclaré Me El Hadji Diouf repris par Senego.

Il ajoute : « Sonko avait dit qu’il va jamais parlé avec les médias. Et, pourtant récemment il a accordé un interview aux médias français. Voilà, l’homme versatile qui ne respecte pas sa parole. Il ne sait pas ce qu’il dit. Il instrumentalise les jeunes.»