El Hadji Ousmane Kébé Diagne chante Al Mountakha

Serigne Mountakha

Son sourire légendaire reflète son âme débonnaire

Serigne Mountakha, le vicaire de Bamba sur terre

Votre mission sacerdotale, spirituelle est humanitaire

Modèle inestimable de soumission à l’endroit de vos saints pères

De Serigne Bara à Serigne Saliou, des dignitaires

Que vous avez loyalement servis, la foi en bandoulière

Preuve irrécusable de votre humilité, de votre caractère

De serviteur hors -pair de la cause musulmane dont la lumière

Guide des millions de disciples en quête de repères

Trouvant en vous des valeurs extraordinaires

Se contentant de vos sublimes sermons et prières

Comme refuge, réconfort, béatitude, espoir et bréviaire

Soufi, savant, philanthrope, mécène, régulateur, missionnaire

Votre vie est utile à l’humanité, votre sagesse utilitaire

Face aux agissements et comportements délétères

Depuis Porokhane, vous avez délivré et guidé des profanes vers

Touba, la sainte où vous avez construit une merveille universitaire

Avec plusieurs milliards, attestant votre statut de visionnaire

Les prières pour votre santé et votre longévité sur terre

Sont symboliques pour nous êtres périssables en face de notre destin précaire

S’évertuant sous votre magistère dans le bien pour le salut nécessaire.

El Hadji Ousmane Kébé Diagne

Lycée de Kounoune