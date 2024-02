El Malick Ndiaye : « Il faut indemniser tous les détenus politiques »

Le secrétaire à la communication de l’ex parti Pastef demande l’indemnisation de tous les détenus politiques et les familles des victimes injustement arrêtés. « Aujourd’hui, il y a une certaine prise de conscience parce que Macky Sall a choisi délibérément de libérer le maximum de détenus possible. Par ailleurs, il faut indemniser tous ces détenus politiques et les familles des victimes qui ont été injustement et arbitrairement arrêtés. On nous parle de moins de 300 personnes libérées, sur plus de mille pourtant, Ousmane Sonko depuis très longtemps avait préconisé ce dégel en invitant le président Macky Sall à revenir à la raison et à surtout pas forcer pour passer sur des cadavres », a déclaré El Hadj Malick Ndiaye lors de la marche pacifique organisée par « Aar Sunu Élection ».

El Malick Ndiaye a, par ailleurs, précisé que « la coalition Diomaye 2024 » continue de battre sa campagne électorale. « Elle n’a jamais arrêtée. Il s’agit juste d’une question de jour pour pouvoir gagner dès le premier tour aux élections présidentielles », a-t-il conclu.