Report élection : les alliés se cachent et laissent Macky seul au front…

Où sont les alliés de Macky Sall ? Président de la Conférence des leaders de Benno Bokk Yaakaar depuis 2012, il gouverne le Sénégal avec la complicité des grands partis qui occupent la présidence de certaines institutions. Mais depuis son discours prononçant le report de la Présidentielle du 25 février 2024 et le lynchage médiatique ayant suivi, les grands partis alliés de Benno sont devenus aphones. On ne les entend pas défendre le Président Macky Sall. Aminata Mbengue Ndiaye et Moustapha Niasse sont dans leur « petit coin » en train de suivre le débat sur le report…

Pourtant Macky Sall a pris le soin à la veille de son discours annonçant le report de l’élection présidentielle, d’avoir consulté les responsables des institutions de ce pays en même temps les principaux partis alliés. En consultant les partis alliés, Macky Sall était resté constant dans la seule logique. Ils sont alliés pour le meilleur et pour le pire. Pourtant l’on peut s’interroger si la coalition Benno s’est-elle désolidarisée de son patron Macky Sall qui fait face à la pire des attaques depuis 2012 ?

Dans un discours à la nation, Macky Sall a reporté le scrutin présidentiel qui devrait avoir lieu le 25 février 2024. Macky Sall est attaqué de toutes parts. Il se trouve même isolé. Ce qui fait le plus mal au Chef de l’Etat, c’est qu’il ne sent pas un quelconque esprit de solidarité de la part de ses plus proches alliés. Voilà pourquoi, ses détracteurs ont la voie libre en ce moment et attaquent comme ils le peuvent Macky Sall.

Et depuis lors, il fait l’objet de pressions de tous les 4 coins du monde. Les grandes puissances mondiales et les institutions panafricaines lui demandent de respecter le calendrier électoral. En quoi se permettent-elles ? Peuvent-elles dicter au Sénégal en dehors des institutions judiciaires les règles à tenir compte tenu des lois de la République ? Que non ! Seulement, comme il se dit, Macky Sall se trouve seul dans son combat.

Ses alliés se font invisibles. Seuls quelques membres de l’APR et certains leaders de mouvements montent au créneau pour défendre Macky Sall. Des partis politiques fidèles à Abdoulaye Daouda Diallo montent au créneau pour défendre Macky Sall. Il s’agit de l’Alliance Démocratique pour une Afrique Émergente/Joowléene (ADAE/J) de Me Diaraf Sow et du Mouvement culturel pour le salut du Sénégal (Mcss/Fulla ak Fayda) d’Abdoulaye Mamadou Guissé.

Le Parti Socialiste (PS)d’Aminata Mbengue Ndiaye et l’Alliance des Forces de Progrès (AFP) de Moustapha Niasse croisent les bras et regardent Macky Sall se débattre tout seul. Pourtant, ils ont eu le privilège d’être consulté par Macky Sall avant de prendre sa décision de reporter l’élection présidentielle. Le PS et l’AFP connaissent les raisons pour lesquelles, l’élection présidentielle est reportée, Macky Sall les a expliqués tous les tenants et aboutissants. Pourquoi donc, restent-ils amorphes, alors que Macky Sall fait l’objet en de moment d’attaques de toutes parts, surtout de la part de la communauté internationale.

Pourtant, Macky Sall a confié au Parti socialiste (PS) une institution très importante qu’est le Haut conseil de la République. Quant à l’Alliance des forces de progrès (AFP), pendant plus d’une décennie, c’est son leader Moustapha Niasse qui était à la tête de l’Assemblée nationale. Que ces deux partis se montrent silencieux face à la situation que traverse le Sénégal, cela fait pousser à certaines interrogations.

Des analystes se demandent si le PS et l’AFP ne sont-ils pas sur le point de tourner le dos à Macky Sall ? Le débat reste posé, surtout que les partis qui se réclament de la gauche et qui sont membres de Benno Bokk Yaakaar ont choisi de dire non au report de l’élection présidentielle, se désolidarisant ainsi de Macky Sall. Macky Sall est vraiment seul. Attaqué de toutes parts aussi bien par des organisations au plan national, Macky Sall se voit pris à parti au plan international. Une situation jamais vécue jusqu’ici par le Sénégal !

