Elections Locales…Wade a désigné le représentant de son parti

En direction des élections locales prévues le 23 janvier 2022, et conformément aux textes en vigueur, le Secrétaire Général National, Me Abdoulaye Wade a désigné le Dr Cheikh Dieng, Secrétaire général national adjoint chargé des élections comme mandataire général du Parti Démocratique Sénégalais (PDS). Dr Cheikh Dieng représentera le PDS auprès de l’administration centrale pour toutes les opérations relatives à l’organisation des élections territoriales.

Le Secrétaire Général National, Me Abdoulaye Wade a également demandé aux fédérations et aux sections, conformément aux dispositions du code électoral qui prévoit la mise en place de commissions administratives et de comités électoraux dans tout le territoire national, de lui proposer les représentants du parti au sein de ces structures respectives puisque les travaux vont bientôt démarrer.

Chaque section et chaque fédération du parti devra proposer des représentants (un titulaire et un suppléant) avant le16 juin 2021. Elles devront communiquer la copie de la pièce d’identité et les coordonnées téléphoniques des personnes choisies et les déposer auprès du secrétariat général national en charge des élections sis à la permanence nationale, Oumar Lamine Badji pour transmission au Secrétaire Général National afin d’assurer au parti une présence effective et permanente au sein de toutes les commissions et tous les comités.

Enfin le Secrétaire Général National, Me Abdoulaye Wade tirant les conséquences du nouveau découpage administratif a pris un une décision portant nomination d’un groupe de coordonnateurs pour la nouvelle fédération de Keur Massar.

Il s’agit de :



Fatou Sow Massamba Gueye Ibnou Gueye Bara Gaye Mame Penda Sall Adji Cisse Ma Ndiaye Mbaye Moustapha Gueye Mademba Ndiaye Mounirou Kane Assane Sow Marie Aw Aliou Dia Lala Aicha Diarra Abdourahmane Dia Ousseynou Sow



Mayoro Faye, SGNA,

chargé de la communication