Eliminatoires CAN 2025 : Le Sénégal cherche la première place

L’équipe nationale de football du Sénégal est ”concentrée et déterminée” pour s’imposer contre le Burkina Faso afin de terminer premier du groupe L des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de football 2025, ont assuré, mercredi à Bamako, l’entraîneur par intérim, Pape Bouna Thiaw, et son milieu de terrain, Pape Gueye.

‘’Nous avons la chance d’avoir, dans l’équipe, de nombreux cadres avec de l’expérience. C’est un match un peu particulier, mais tout le monde est concentré et a hâte. Nous sommes des compétiteurs. Nous avons envie d’être premiers. Ce ne sera pas facile, mais nous n’allons rien lâcher. Chaque joueur qui rejoint la sélection, son objectif est de tout donner pour son pays’’, a soutenu Pape Gueye.

Il s’exprimait en présence de Pape Thiaw, lors de la conférence de presse organisée à la veille du match comptant pour la cinquième journée des éliminatoires de la CAN 2025 contre le Burkina Faso. Avec 10 points, les Burkinabé sont premiers du groupe grâce à un meilleure goal-average (+3). Les Sénégalais sont deuxièmes avec 10 points (+2).

‘’Le Burkina est une équipe qui ne lâche pas. Les joueurs sont forts dans les duels. L’équipe compte de nombreux footballeurs connus. C’est une sélection qui a un bon mental. C’est pour cela que ce sera un bon match’’, a dit le joueur de Villarreal (Espagne).

Pape Gueye a par ailleurs promis de s’améliorer davantage, en écoutant les consignes de ses partenaires et du coach pour mieux être utile à l’équipe. ‘’Je joue depuis trois ans pour le Sénégal. C’est une fierté d’être appelé en sélection. Au début, je suis arrivé sur la pointe des pieds, mais aujourd’hui je me sens de mieux en mieux. J’ai plus de temps de jeu. C’est à moi de travailler plus’’, a-t-il dit.

‘’Terminer premier du groupe comme à nos habitudes’’

”Nous allons tout donner. Ce sera un match difficile, car chaque équipe veut prendre la première place. Au match aller, j’étais sur le banc et nous avions eu tous mal lorsque nous avions pris le but à la dernière seconde. Mais les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Nous mettrons tout pour bien aborder ce match et prendre les trois points’’, a soutenu Thiaw.

Selon le technicien sénégalais, la sélection nationale a ‘’l’habitude de terminer première’’ de sa poule dans les éliminatoires. ‘’Nous voulons continuer sur cette lancée et cela passe par gagner le match de demain (jeudi). Avec notre statut actuel, tous nos matchs sont des finales’’, a-t-il insisté

L’ancien joueur de l’Olympique de Marseille et Pape Thiaw ont invité les supportes sénégalais établis à Bamako à venir soutenir l’équipe nationale afin de l’aider à mieux aborder cette rencontre.

À deux journées de la fin des éliminatoires, le Sénégal, tout comme huit autres pays en lice, a déjà validé sa qualification pour la CAN 2025.

Le groupe L, qui regroupe le Burundi et le Malawi, en plus du Sénégal et du Burkina Faso, est le seul à voir déjà enregistré deux qualifiés, à deux journées de la fin des éliminatoires.

Lors du match aller joué le 6 septembre dernier à Diamniadio, les Étalons avaient tenu en échec les Lions (1-1). Menés (1-0), les Burkinabè avaient égalisé dans le temps additionnel de la deuxième période (95ᵉ mn).

Cette rencontre comptait pour la première journée des éliminatoires de la CAN 2025, qui va consacrer la 18ᵉ participation du Sénégal à la phase finale de cette compétition.

La rencontre entre les deux équipes sera déterminante pour la tête du groupe L.

