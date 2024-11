Les socialistes refusent de s’allier avec Sámm Sa Kaddu et choisissent Jámm Ak Njariñ

À Dakar, les socialistes disent niet à l’inter-coalition avec Sámm Sa Kaddu

Le Bureau politique, convoqué ce samedi 25 octobre 2024, à 10 heures, à la Maison du Parti socialiste Léopold Sedar Senghor, s’est longuement réuni sous la présidence de sa Secrétaire générale Mme Aminata Mbengue Ndiaye, en prévision des prochaines élections anticipées du 17 novembre 2024

Cette session spéciale, élargie aux secrétaires généraux de coordination, a essentiellement porté sur les actes politiques préparatoires et la gestion du processus électoral, au sein de notre coalition Jámm Ak Njariñ.

L’instance de décision du Parti socialiste a, après un long tour de table (45 orateurs), validé la décision unanime des trois investis socialistes dans le département de Dakar, Ndèye Sylvie Ndiaye (infirmière), Ousmane Faye (économiste-planificateur)et Dié Maty Fall (journaliste), de faire campagne exclusivement pour la liste de la coalition Jámm Ak Njariñ qui a été approuvée par le Conseil Constitutionnel depuis le 7 octobre 2024.

Le Bureau politique a exhorté tous ses camarades investis sur les listes nationales et départementales à se dépasser durant cette campagne électorale et à continuer à porter la voix de la coalition dans la discipline, la solidarité et les valeurs socialistes.

L’instance de décision a souhaité des élections pacifiques, démocratiques et transparentes, ainsi qu’une victoire éclatante à la coalition Jámm Ak Njariñ (Paix et Prospérité) dont la tête de liste est l’ancien Premier ministre Amadou Ba, qui a ouvert sa campagne par un meeting à Guédiawaye co-présidé par la député socialiste Aida Sow Diawara et l’ancien maire Aliou Sall.