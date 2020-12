Elle a le VIH…Mais a une astuce pour empêcher son mari d’avoir le virus

Atteinte du VIH, elle révèle son astuce pour empêcher à son mari de contracter le virus

La jeune femme est positive au Vih, son mari et négatif, mais ils entretiennent des rapports sexuels sans crainte.

Angela Motsusi, qui est infirmière, a déclaré que les patients séropositifs qui prennent leurs ARV quotidiennement, respectent tous leurs rendez-vous à la clinique et font des contrôles sanguins comme prévu peuvent avoir des relations sexuelles sans danger avec un partenaire négatif.

« c’est très simple, si vous êtes séropositif, prenez vos ARV tous les jours, respectez tous vos rendez-vous à la clinique et faites des contrôles sanguins comme prévu, en prenant votre traitement tous les jours, le virus sera supprimé et avec une charge virale supprimée et soutenue vous NE POURREZ PAS transmettre sexuellement le VIH à votre partenaire, je suis séropositif et il est négatif », a-t-elle écrit.