Insulté sur Facebook, il démissionne de sa fonction de Pasteur

Le pasteur wilfried Zahui vient de publier un message pour le moins bizarre sur sa page Facebook. L’homme de Dieu dit qu’il démissionne parce que certains chrétiens ne sont pas respectueux et reconnaissants.

« Chrétien est trop impoli et méchant » dixit Pasteur Wilfried Zahui

Le pasteur Zahui a eu une altercation avec une personne sur facebook. Leur conversation s’est vite enflammée. L’internaute en question a déclaré qu’en Côte d’Ivoire, on confond un donneur de conseil et un pasteur. « Tout le monde devient pasteur pour mieux-vivre. Nous tous nous allons laisser nos petits boulots de « Manawa » pour devenir pasteur. De cette manière, on deviendra vite des stars ».

Le pasteur Wilfried Zahui n’a pas du tout aimé l’analyse de l’internaute. Mécontent, il a répondu : « sans mon pastorat je serai un cadre de ce pays et non un « manawa » car moi à la base, je suis un ingénieur . J’ai laissé mon boulot pour l’appel du Seigneur… Chrétien est trop impoli et méchant ».

Suite à ce poste, Zahui affirme qu’il démissionne. Mais bien avant, il informe qu’il fera un direct ce mardi pour livrer son dernier message entant que pasteur.