Elle annule son mariage après avoir découvert que son homme est déjà marié et a des enfants

Une future mariée a annulé son mariage à la dernière minute après avoir découvert que son futur marié était déjà marié.

La jeune femme de nationalité nigériane, identifiée comme James Chiamaka Elizabeth, a posté sur les réseaux sociaux le jour J du mariage , samedi 20 novembre dernier, à quelques minutes de la cérémonie du mariage, qu’elle ne pouvait pas continuer dans ce mensonge et a donc décidé d’annuler le mariage.

Tout en s’excusant pour les inconvénients occasionnés, elle a révélé que sa décision était fondée sur le fait que l’homme est déjà marié et a des enfants. Le message de Chiamaka était accompagné de leurs photos avant le mariage.

Elle a écrit : «Chers amis, LE MARIAGE EST ANNULÉ . J’ai décidé d’annuler le mariage prévu ce matin parce que j’ai découvert que l’homme que je comptais épouser est déjà marié avec des enfants. Je suis peinée et je tiens à m’excuser sincèrement pour tout inconvénient que cela peut causer, en particulier ceux qui seraient venus loin de la ville. Je ne pourrai pas recevoir d’appels pour le moment, ni répondre aux questions et commentaires car je serai hors ligne pendant un certain temps pour me vider la tête, mais vous pouvez me joindre par SMS. Merci pour votre compréhension. Merci pour la compréhension.» Source Afrikmag