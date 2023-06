Elle décède le 9 juin, ressuscite 5h plus tard…et meurt 3 jours après

Le miracle n’aura malheureusement pas duré. Bella Montoya, cette femme de 76 ans surnommée « la ressuscitée » par la presse latino-américaine, est finalement décédée. Déclarée morte le 9 juin dernier à Babahoyo, elle avait légèrement frappé sur les parois de son cercueil cinq heures plus tard, et ses proches avaient remarqué que leur parente décédée, respirait encore lorsqu’ils avaient voulu manipuler son corps pour la préparer à la veillée funèbre.

Le ministère équatorien de la Santé a confirmé dans un communiqué que Bella Montoya était décédée vendredi soir d’un accident vasculaire cérébral ischémique après avoir passé une semaine en soins intensifs. La septuagénaire, fragilisée, était pourtant sous « surveillance permanente ».

Aucune autre information n’a été fournie sur les circonstances de sa mort et une autopsie doit être pratiquée. Il est possible qu’elle n’ait pas survécu à l’injection de formaldéhyde faite pour conserver le corps post-mortem. Une autopsie doit être pratiquée Gilberto Barbera Montoya, le fils unique de la femme décédée, a déclaré qu’il n’avait pas encore reçu de rapport des autorités donnant une explication à cette « deuxième » mort. Mais il a averti que sa famille et lui « n’allaient pas rester comme ça ». Lui se rendait quotidiennement à l’hôpital pour voir sa mère qui « respire et bouge lentement les yeux », expliquait-il vendredi après-midi.

L’état civil de Bella Montoya avait été corrigé la veille, jeudi 15 juin, pour signifier son retour parmi les vivants, et lui permettre de continuer à toucher sa pension de retraite. Une sœur de Bella a déjà déposé plainte dans la semaine, cherchant à identifier qui avait déclaré à tort le décès, dû à un arrêt cardiorespiratoire. Le ministère de la Santé a affirmé avoir mis en place un comité technique pour revoir la façon dont l’hôpital émet les certificats de décès.

Selon la presse équatorienne, le décès de Bella Montoya n’avait pas été confirmé par des machines, comme l’exige la loi, du fait d’une panne d’électricité le 9 juin. La dépouille de Mme Montoya, qui était infirmière à la retraite, a été placée, pour la seconde fois, dans le funérarium de Babahoyo, à 200 km environ au sud-ouest de Quito. Son fils a déclaré à l’Associated Press qu’elle serait enterrée dans un cimetière public.

Source MSN