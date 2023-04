Cameroun : elle disparait de chez elle…on la retrouve à la morgue

La jeune fille de 24 ans disparue est retrouvée à la morgue de Limbe un mois plus tard

Après près d’un mois de recherches, la famille d’Assaba Velma Newah, une jeune fille de 24 ans portée disparue à Limbe, a découvert son cadavre à la morgue vendredi 7 avril 2023.

L’un de ses proches a déclaré qu’ils avaient été appelés vendredi, après que les agents de la morgue aient vu la photo de Velma et les détails postés sur la page Facebook de Mimi Mefo Info.

« Merci beaucoup Mimi, quelqu’un m’a appelé hier après l’avis de recherche publié par MMI… Elle a été renversée la nuit même de sa disparition. Elle a été écrasée par un camion à Church Street vers 22 heures« , a déclaré le parent à Mimi Mefo, PDG de MMI, le samedi 8 avril.

Sa photo et ses informations personnelles ont été publiées sur les réseaux sociaux le vendredi matin et quelques heures plus tard, la famille a été appelée et on lui a demandé de se rendre à la morgue de l’hôpital de Limbe pour vérifier son cadavre.

Assaba Velma a disparu le 9 mars et sa famille n’a su où elle se trouvait que le 8 avril. En retrouvant son numéro de téléphone, la police a dit à sa famille qu’elle se trouvait à Limbe, mais il n’a pas été possible de savoir où elle se trouvait exactement.

Des inconnus avaient transporté son corps à la morgue de l’hôpital régional de Limbe après qu’elle ait été tuée par un camion.

Source CA