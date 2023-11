Cameroun : Elle empoisonne des aliments et le donne à son fils pour le distribuer à l’école

A Douala, une femme a été arrêtée pour avoir empoisonné des aliments destinés aux écoliers

Dans un incident qui a suscité l’émoi dans le quartier de Ndogpassi à Douala, une femme a été appréhendée pour avoir préparé de la nourriture empoisonnée et avoir instruit son enfant de la distribuer à ses camarades de classe. Cet épisode troublant s’est déroulé lorsque l’enfant a révélé le sinistre plan de sa mère à ses amis à l’école, ce qui a entraîné une réponse rapide des autorités et des parents.

Selon les rapports, la femme a donné à son enfant deux bols de nourriture distincts, l’un empoisonné et l’autre sans danger pour la consommation. Elle a ensuite demandé à son enfant de consommer le repas non contaminé et de distribuer celui empoisonné pour ses amis.

La révélation est survenue lorsque l’enfant, motivé par un sens des responsabilités et de l’affection envers ses amis, a dévoilé ce plan inquiétant à ses camarades de classe. Les enseignants sont rapidement intervenus en réponse à cette révélation, alertant les autres parents qui se sont précipités à l’école pour assurer la sécurité de leurs enfants.

L’identité de la femme derrière ce complot néfaste n’a pas été divulguée, car elle est actuellement en garde à vue. Le motif de ses actions reste flou, laissant la communauté profondément perplexe. Les forces de l’ordre ont lancé une enquête approfondie sur cette affaire et devraient fournir plus d’informations au fur et à mesure que l’affaire évolue.

Cet incident choquant a suscité l’indignation et la condamnation dans le quartier de Ndogpassi. Les membres de la communauté expriment leur incrédulité et leur indignation face aux actions de la femme, et nombreux sont ceux qui réclament des conséquences sévères.

« Je suis tellement en colère et bouleversé. Comment quelqu’un peut-il faire une telle chose ? Ce sont des enfants innocents. Ils ne méritent pas d’être empoisonnés », s’exclame un parent préoccupé qui est rapidement arrivé à l’école.

Un autre parent exprime ses inquiétudes en disant : « Je suis soulagé que la femme ait été appréhendée avant que quiconque ne soit blessé. Mais je reste inquiet. Et si elle avait réussi ? C’est une pensée terrifiante. »

Appel à l’action

Cet incident troublant nous rappelle la nécessité d’être vigilants et de protéger la sécurité des enfants. Les parents doivent engager des conversations ouvertes avec leurs enfants sur les dangers liés à l’acceptation de nourriture de la part d’étrangers et renforcer l’importance d’être prudents quant à ce qu’ils consomment.

Source CA