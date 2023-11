Parrainage à Guédiawaye : Néné Fatoumata Tall casse la baraque

À moins de quatre mois de l’élection présidentielle, cette démonstration de force par l’ancienne Ministre de la Jeunesse en dit long sur la détermination et l’engagement de la grande coalition présidentielle de Guédiawaye. La remise de ces parrains est une manœuvre politique stratégique, visant à consolider le soutien nécessaire pour faire d’Amadou BA le 5e Président de la République du SÉNÉGAL le 24 février 2024. Le succès de cette opération repose sur un travail de terrain méthodique et efficace mené par Néné et ses collaborateurs politiques. La mobilisation de cette impressionnante délégation souligne l’importance accordée à la campagne de parrainage, démontrant ainsi la capacité de Néné à rassembler et à galvaniser ses troupes pour atteindre des objectifs politiques ambitieux.

Le choix du « 117 » comme chiffre fétiche n’est pas anodin. Il incarne l’unité et la cohésion au sein de la coalition BBY . Néné Fatoumata TALL, en remettant ce lot de parrains, envoie un signal fort quant à la force collective derrière Amadou BA et sa vision pour le SÉNÉGAL. En conclusion, la campagne de parrainage à Guédiawaye dirigée par Néné Fatoumata TALL s’affirme comme un élément clé dans la stratégie de la coalition BBY. La détermination, l’efficacité du travail de terrain et la mobilisation massive de parrains laissent présager un soutien solide pour le candidat Amadou BA, ouvrant ainsi la voie à une compétition présidentielle animée le 24 février 2024.