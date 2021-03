Elle invite sa copine dans son foyer…la dame couche avec son mari

Je ne sais même plus où mettre la tête avec ma copine et mon mari. Je suis dévastée tout. Le monde pouvait me faire ça sauf elle non je ne crois pas. Caty est ma meilleure amie plutôt ma sœur, une amitié de plus de 25 ans car j’ai aujourd’hui 37 ans. Ma défunte mère me disait fait attention à ton amie mais je ne l’ai jamais écouté.

Il y a 3 mois ma sœur Caty traversait des moments très difficiles, son mari est décédé depuis l’année dernière, elle a perdu son emploi et son commerce de vente d’articles divers ne marchait plus comme avant. C’est ainsi que j’ai proposé à mon mari qu’elle vienne passer quelque temps avec nous. Mon mari a refusé car il ne l’a porte pas trop dans son cœur mais j’ai insisté et il a fini par accepté.

Il y une semaine ma servante a attiré mon attention sur le comportement de mon mari et ma sœur mais je n’ai pas cru. Je l’ai même engueulée car à peine si les deux se parlent dans la maison à part bonjour salut. Eh ! Il y a 3 jours, j’ai surpris les deux en train de faire l’amour dans la chambre d’ami, j’étais folle de rage, et comme une lionne je me suis jetée sur elle.

Je l’ai tellement bastonné que mon mari m’a fait sortir de la chambre pour ne pas que je la tue. Ça a été un gros scandale dans le quartier et je l’ai renvoyée de chez moi. Hier j’ai reçu une convocation pour le lundi prochain au commissariat de ma ville. Je me suis mis à penser à ma pauvre mère et je ne fais que pleurer. Mon mari n’arrête pas d’envoyer des personnes pour me demander pardon. J’ai mal comme si on m’arrachait le cœur de la poitrine.