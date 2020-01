Elle laisse mourir de faim sa fille de 3 ans pour faire la fête avec des copines durant une semaine

Maria Plenkina, 21 ans, est actuellement jugée devant un Tribunal en Russie pour avoir laissé mourir de faim son enfant de 3 ans.

Les faits se sont déroulés en février 2019.

La jeune femme a laissé sa fille Kristina, âgée de 3 ans, seule au domicile familial pour aller faire la fête une semaine avec des copines, à l’occasion de la Saint-Valentin.

Elle avait expliqué à ses amies qu’elle avait trouvé quelqu’un pour s’occuper de la fillette. Ce qui était totalement faux

En partant, elle a coupé l’eau et n’a pas laissé de nourriture. Le corps sans vie de la fillette a été retrouvé une semaine plus tard.

C’est sa grand-mère Irina qui a fait la macabre découverte alors qu’elle apportait un cadeau à sa petite-fille pour son troisième anniversaire.

Kristina est morte de faim et de déshydratation.

Le verdict sera connu dans quelques jours. Maria Plenkina risque une peine de prison entre 8 et 20 ans.