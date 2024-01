Afrique du Sud : elle organise les meurtres de ses parents, de sa sœur enceinte…

Une Sud-Africaine organise les meu.rtres de ses parents, de sa sœur enceinte et de son frère

Une Sud-Africaine, Onthantile Sebati, a été reconnue coupable d’avoir organisé les meu.rtres brutaux de ses parents, sa sœur et son petit frère en 2016.

Onthantile, qui avait 15 ans au moment du crime, a versé à ses deux cousins, Tumelo Mokone et Kagiso Mokone, 50 000 rands chacun sur les sommes qu’elle a reçues en guise d’indemnisation suite au décès des membres de sa famille.

Le trio, qui a comparu devant la Haute Cour de Pretoria le mercredi 24 janvier 2024, a été inculpé de meu.rtres, vol, vol avec circonstances aggravantes, possession d’arme à feu et de munitions.

La porte-parole de l’Autorité nationale des poursuites (NPA) dans la division Gauteng, Pretoria, Lumka Mahanjana, a déclaré dans un communiqué publié jeudi 25 janvier qu’Onthantile avait conspiré avec ses coaccusés pour t.uer son père policier, sa mère infirmière, ainsi que sa sœur de 19 ans enceinte et son frère de six ans.

« La Haute Cour de Pretoria a déclaré trois accusés Tumelo Mokone (24 ans), Kagiso Mokone (24 ans) et Onthantile Sebati (21 ans) coupables de quatre chefs d’accusation de meurtre, vol, vol avec circonstances aggravantes, possession d’une arme à feu et possession de munitions. », lit-on dans le communiqué.

« C’est après que l’État a pu présenter des preuves selon lesquelles Sebati a conspiré avec ses deux amis masculins pour tuer les membres de sa famille alors qu’elle se trouvait chez elle à Mmakau, dans la province du Nord-Ouest. Le 6 décembre 2016, les deux hommes se sont rendus chez Sebati pour récupérer l’arme à feu de son père.

Le soir même, ils sont retournés à la maison. Sebati est sortie en faisant semblant de verser de l’eau, mais est allée ouvrir le portail pour les deux et a donné à Kagiso les clés de la voiture de son père qui était garée à l’extérieur. Tumelo est ensuite entré dans la maison où il a tiré et tué le père de Sebati, âgé de 42 ans, sa mère de 40 ans, sa sœur enceinte de 19 ans et son frère de 6 ans.

Les deux hommes sont ensuite partis à bord du véhicule appartenant au père de Sebati. Cependant, ils ont abandonné le véhicule après qu’il s’est enlisé dans la boue à quelques mètres de la maison. Le 17 décembre 2021, Sebati s’est présentée à la police et a fait des aveux qui ont conduit à l’arrestation de Tumelo et Kagiso le 18 décembre 2021. Après leur arrestation, les deux hommes ont également fait des aveux à la police, affirmant le rôle qu’ils ont chacun joué la nuit où la famille de Sebati a été tuée.

Cependant, au cours du procès, ils ont tous plaidé non coupables des accusations et contesté les aveux. Après le procès, le juge a jugé que les aveux étaient recevables. L’avocat du procureur, Eric Sihlangu, a ensuite présenté des éléments de preuve selon lesquels Sebati avait effectivement organisé une attaque contre sa famille et avait payé les deux 50 000 rands chacun pour le travail.

En outre, Kagiso était également lié à l’infraction par ses empreintes digitales trouvées dans la voiture. Au cours du jugement, le juge a convenu avec l’État qu’il disposait de preuves accablantes contre les trois et que l’État était en mesure de prouver sa thèse au-delà de tout doute raisonnable. Par conséquent, les trois ont été reconnus coupables de toutes les accusations portées contre eux. L’affaire a été reportée du 16 au 19 avril 2024, pour la détermination de la peine. »

