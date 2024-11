Emedia : Les travailleurs prolongent leur grève pour une 4e semaine

Les travailleurs du Groupe Emedia Invest prolongent leur grève pour une quatrième semaine. Dans un communiqué, ils déplorent l’absence de réponse de la direction générale, malgré cinq mois sans salaire. Selon le Secrétaire général du Synpics de la boite, cette «décision fait suite à l’inaction persistante et inquiétante de la direction générale face à notre seule et légitime revendication : les salaires !»

«Depuis le début de notre mouvement, nous avons exprimé de manière claire et précise nos attentes en matière de régularisation des salaires que le personnel peine à recevoir depuis 5 mois. Nous avons répondu présent à toutes les rencontres pour trouver une issue heureuse à cette crise. Mais force est de constater que la direction générale ne tient pas, encore une fois, ses engagements. Déplorable», fustige le syndicat.

Décrivant la situation comme «intenable» et «insupportable», les travailleurs envisagent de durcir le mouvement par des «actions plus concrètes, plus déterminées et plus engagées». «Le droit ne se quémande pas, il s’arrache !»