Emeutes de Mars : Le M2D se défoule sur Macky Sall

Le Mouvement de défense de la démocratie (M2D) a présenté, mercredi 26 mai, son mémorandum sur les violentes manifestations du mois de mars dernier. Cheikh Tidiane Dieye et ses camarades se sont défoulés sur le Président Macky Sall et son régime.

Lors de leur face à face avec la presse le mouvement, est revenu sur l’affaire Karim Wade et Khalifa Sall mais également sur les faits de viols et de menaces de morts qui sont accusés à Ousmane Sonko. « Depuis son accession au pouvoir en 2012, le Président Macky Sall s’acharne à anéantir toute possibilité d’alternance politique en instrumentalisant le pouvoir judiciaire et à défaut d’obtenir un ralliement politique inconditionnel des leaders de l’opposition », indique le M2D.

Le mouvement signale qu’en 2019, Karim Meissa Wade et Khalifa Ababacar Sall étaient perçus par le Président Macky Sall comme une menace pour l’obtention par lui d’un second mandat. « Ces derniers ont été privés de leurs droits électoraux et Idrissa Seck, deuxième de l’élection présidentielle, a rejoint la coalition au pouvoir. Cette conjonction de circonstances fait de Ousmane Sonko, député à l’Assemblée nationale, arrivé troisième à la présidentielle, une sérieuse entrave aux tentatives illégales et antidémocratiques de monarchisation du Sénégal par Macky Sall et son régime » mentionnent Cheikh Tidiane Dièeye et Cie.

Selon le M2D, la tentative de liquidation de Ousmane Sonko, considéré comme un farouche opposant, entre en droite ligne de l’accomplissement de ce dessein anti-démocratique déroulé depuis 2012. Les conséquences tragiques qui en ont découlé sont donc de l’unique, pleine et entière responsabilité du Président Macky Sall.

« Si pour écarter Karim Wade et Khalifa Sall, le régime anti-démocratique de Macky Sall a procédé par des accusations d’enrichissement illicite et de malversations, la méthode utilisée pour en finir définitivement avec Ousmane Sonko est beaucoup plus pernicieuse. Pour la première fois dans l’histoire du Sénégal, on a utilisé le corps de la femme comme arme pour liquider un opposant gênant et tenter sans succès de diviser le pays en instrumentalisant les associations de défense des droits de la femme », a relevé le M2D pour s’en désoler.