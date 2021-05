Emeutes de mars : Plainte contre l’Etat du Sénégal

Le mouvement pour la défense de la démocratie (M2D) a présenté son mémorandum sur les émeutes du mois de mars qui ont fait plusieurs morts au Sénégal. Pour Cheikh Tidiane Dièye et Cie, ce mémorandum vise à rétablir la vérité sur les événements, mais également pour rendre justice aux victimes qui veulent que la réalité des faits soit rétablie.

Pour se faire, le M2D compte poursuivre les auteurs des actes de mars dernier et de leur commanditaire, l’État du Sénégal, devant les juridictions nationales, régionales et internationales. À cet effet, le M2D se réjouit de la saisine de la CPI par un collectif de sénégalais de l’intérieur et de la diaspora qui pourrait constituer un déclic à ces événements.

Le mouvement pour la défense de la démocratie n’envisage pas de s’arrêter à ce niveau. En effet, Cheikh Tidiane Dièye et ses camarades informent que des plaintes sont déjà en cours de préparation. Le M2D exige aussi que l’État du Sénégal indemnise les familles des victimes assassinées et des personnes ayant subi des dommages corporels.