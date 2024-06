Emigration clandestine : Birahim Camara interpelle Diomaye et Sonko

Depuis vingt cinq ans l’émigration, de manière exponentielle, endeuille le Sénégal et les sénégalais.

Sous les régimes libéraux voire liberalistes , notre pays a compté plus de mamanges et de paranges que d’orphelins .

Chaque jour apporte son lot de pirogues chavirées et de corps rejetés par les vagues de l’océan Atlantique et de la mer Méditerranée.

On ne compte plus les cadavres ensevelis sous les dunes des déserts ou déchiquetés à l’air libre par les charognards, les hyènes et autres carnassiers.

Dans les geôles du Maroc , de la Tunisie , de la Lybie , de l’Algérie et de la Mauritanie sont paquetés comme des bêtes de somme , des milliers de jeunes ouest-africains dont le seul crime est d’emprunter ces pays négrophobes et esclavagistes pour atteindre sur les côtés européennes.

Toutes les autorités sénégalaises sans émotion aucune , depuis des décennies privilégient le silence et la cécité face à ces drames malgré les alertes émises par des organisations nationales et diasporiques .

Le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Faye et le Premier Ministre Ousmane Sonko , dans leur quête du pouvoir, ont surfé sans retenue sur le phénomène et promis monts et merveilles pour l’éradiquer .

Les premiers pas du nouvel exécutif, loin de rassurer les jeunes et leurs familles, accroissent les angoisses et les inquiétudes. Aucune politique migratoire n’est entreprise pour lutter contre l’émigration clandestine qui tue plus que les terroristes réunis au Mali , au Burkina et au Niger .

Le phénomène macabre continue et s’amplifie à partir des côtes sénégalaises puisse que le gouvernement marche avec les mêmes structures , les mêmes hommes et applique les mêmes méthodes que ses prédécesseurs. C’est à dire sans vision ni volonté politique réelle.

Pourtant plusieurs propositions pouvant ralentir les départs irréguliers ont été faites par des experts sénégalais en la matière.

En effet placer l’émigration sous le seul angle économique, c’est développer le trafic des êtres humains entre les mains des mafias qui vont recruter les candidats jusque dans les profondeurs du Sénégal.

Les causes de l’émigration varient d’un terroir à un autre , d’une communauté à une autre car elle est surtout historique, sociale et culturelle pour ne pas dire civilisationnelle chez les soninkés et les mandjacks qui en formaient les premiers bataillons en provenance du bassin du fleuve Sénégal et de la frontière Bissau- sénégalaise à destination des villes portuaires ( Marseille, le Havre , Rouen, Bordeaux, Nantes et Toulon ) et des régions industrielles ( automobile en Île de France et textile et mine dans le nord ) .

Aujourd’hui les visages , les voies , les moyens et destinations des émigrés ont changé . Il faut que les pouvoirs publics aient le courage et la volonté d’organiser les états généraux des migrations internationales en capacité d’apporter des alternatives plausibles , idoines et durables .

Les ressources humaines existent dans les diasporas. Il suffit de les organiser au delà des postures partisanes car l’émigration est un enjeu national qui interpelle tous les sénégalais.

Birahim Camara

Parti Socialiste