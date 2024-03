Émigration clandestine : Le parti «Awalé» invite l’État à «éradiquer les causes profondes»

Chers Compatriotes,

Le Parti Awalé exprime sa profonde consternation et son émotion face au drame survenu au large des côtes de SaintLouis, où une pirogue partie de Joal-Fadiouth avec 317 migrants à bord a chaviré, entraînant la perte tragique de 26 vies et faisant plus de 20 blessés. En cette période de deuil, notre pensée va aux familles des victimes, plongées dans la douleur et l’incertitude, et nous leur présentons nos plus sincères condoléances.

Nous déplorons avec amertume la récurrence de ces tragédies liées à l’émigration, et nous appelons l’État du Sénégal à intensifier ses efforts pour éradiquer les causes profondes de ces voyages périlleux. La raréfaction des ressources halieutiques est un problème criant, et nous exhortons l’État à veiller à une gestion efficace de la ressource pour préserver nos côtes et permettre la pérennité des activités de pêche. Il est impératif d’impliquer activement les acteurs locaux, tels que les Groupements d’intérêt économique (Gie) interprofessionnels et les Conseils locaux de pêche artisanale (Clpa), dans la sensibilisation et la gestion des ressources marines.

En ces moments difficiles, le Parti Awalé reste solidaire des communautés touchées et appelle à une action collective pour prévenir de telles tragédies et protéger la vie de nos concitoyens.

Fait à Dakar le 01 Mars 2024