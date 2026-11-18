La Marine nationale a porté assistance à 1 424 personnes impliquées dans des opérations d’émigration irrégulière au cours des dernières 48 heures, entre le 16 et le 17 novembre 2026.

Selon les informations communiquées, les unités de la Marine nationale sont intervenues au large des côtes sénégalaises auprès de sept pirogues transportant 1 103 migrants. Dans le Delta du fleuve Saloum, la station navale de Foundiougne a également secouru deux pirogues à bord desquelles se trouvaient 217 candidats à l’émigration irrégulière.

Au nord du pays, la station navale de Saint-Louis a, pour sa part, empêché le départ de 104 migrants regroupés par des passeurs dans la Langue de Barbarie.

Au total, ces différentes opérations de lutte contre la migration irrégulière ont permis à la Marine nationale de secourir ou d’intercepter 1 424 personnes en l’espace de 48 heures.