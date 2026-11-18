Quatre corps sans vie de présumés candidats à l’émigration irrégulière ont été découverts à Sendou et à Yenne, après le chavirement d’une pirogue dans la nuit du 17 au 18 novembre 2026.

Le premier corps, celui d’une femme d’environ 35 ans, a été retrouvé ce mercredi matin sur la plage de Sendou. Deux autres dépouilles, celles d’une femme d’environ 45 ans et d’un homme d’une cinquantaine d’années, sont ensuite apparues sur la berge. Aucun des trois corps ne portait de document permettant leur identification.

Un quatrième corps a été découvert par la brigade territoriale de Yenne, dans la zone de « Yen Todd », où la pirogue aurait chaviré. Selon les premières informations, un seul rescapé aurait été identifié, tandis que plusieurs migrants seraient toujours portés disparus.

Les trois corps retrouvés à Sendou ont été transférés à la morgue pour autopsie. Une enquête a été ouverte et les recherches se poursuivent.