La Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a déclaré irrecevable la requête de Madiambal Diagne visant à obtenir l’annulation du mandat d’arrêt décerné contre lui le 25 octobre 2025 par le juge d’instruction Idrissa Diarra, du Pôle judiciaire financier (PJF).

Dans un texte publié ce mercredi, le patron de presse indique que la juridiction, présidée par Aliou Sall, a justifié sa décision par son absence d’inculpation. Une motivation qu’il conteste, en s’appuyant sur l’article 114 du Code de procédure pénale. Selon lui, cette absence d’inculpation constitue précisément le fondement de son intérêt à agir.

Face à cette décision, Madiambal Diagne annonce son intention de se pourvoir en cassation devant la Cour suprême, par l’intermédiaire de ses avocats, Mes Elhadj Amadou Sall, Baboucar Cissé et Dior Diagne.

Il rappelle également que le Parquet général n’avait formulé aucune réquisition sur sa première demande, déposée le 8 octobre 2025, avant de s’opposer à la seconde, introduite le 9 octobre 2026. Le patron de presse évoque enfin le dossier de la société française Ellipse Projects.