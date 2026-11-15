Émigration irrégulière : Sonko appelle l’État à agir et réclame de l’espoir pour les jeunes

L’émigration irrégulière reste une préoccupation majeure pour Ousmane Sonko. Le leader de Pastef-Les Patriotes a consacré une partie de son intervention, samedi 14 novembre 2026 à Dakar, aux départs clandestins de jeunes Sénégalais vers l’Europe. Face à d’anciens ministres, directeurs généraux, présidents d’organes délibérants du secteur public et parapublic ainsi qu’à d’anciens chargés de mission, il a appelé les autorités à apporter une réponse plus ferme à ce phénomène.

Pour Ousmane Sonko, l’État ne peut rester spectateur face à cette situation. Il doit prendre ses responsabilités, notamment en renforçant les mécanismes de contrôle afin d’empêcher les départs par des voies périlleuses. Le président de Pastef a également lancé un appel direct aux jeunes, les invitant à renoncer à ces traversées qui continuent d’exposer des vies humaines à de graves dangers. « Il faut arrêter de se suicider », a-t-il lancé à l’endroit de cette jeunesse tentée par l’aventure clandestine.

Toutefois, le leader des Patriotes estime que la réponse ne doit pas se limiter à la surveillance des frontières et à la lutte contre les réseaux de passeurs. Elle doit également passer par la création de perspectives d’avenir pour les jeunes. « Il faut donner de l’espoir aux jeunes. Ils ont simplement besoin d’espoir qui fait vivre », a-t-il insisté, plaçant ainsi les difficultés socio-économiques au cœur de la problématique migratoire.

Dans son intervention, l’ancien Premier ministre a directement mis en cause la conduite actuelle de l’action gouvernementale. Il a notamment revendiqué la paternité des orientations et des réalisations engagées sous le gouvernement issu de Pastef. « Tout ce qui est utilisé aujourd’hui, c’est Pastef qui l’a accompli dans le gouvernement », a-t-il affirmé.

Ousmane Sonko est également revenu sur ses précédentes mises en garde concernant la conduite du projet politique, rappelant avoir averti qu’il était impossible de « faire du Pastef sans Pastef ».

Le leader du parti accuse par ailleurs les autorités actuelles d’avoir déconstruit le Plan de redressement économique et social. Il établit un lien entre cette remise en cause, les difficultés économiques qui en découlent et les départs massifs de jeunes Sénégalais vers l’étranger.

Pour lui, la lutte contre l’émigration irrégulière ne saurait donc reposer uniquement sur les dispositifs sécuritaires. La création d’opportunités économiques, la restauration de la confiance et la capacité à offrir des perspectives aux jeunes constituent, selon lui, des réponses indispensables pour endiguer le phénomène.

Sur le plan politique, Ousmane Sonko a enfin estimé qu’un pays ne pouvait avancer durablement sans des dirigeants disposant d’une légitimité reconnue. Il a dénoncé un « véritable problème de vision » dans la conduite des affaires publiques.

La rencontre a également été marquée par une déclaration sans équivoque sur ses relations avec le pouvoir en place. « Politiquement, le divorce est consommé, définitivement », a-t-il tranché.