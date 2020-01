Une célèbre actrice était l’invitée de l’émission Clique, le 7 janvier dernier. Très remontée contre Emmanuel Macron, celle-ci a totalement perdu son calme au point de l’insulter en direct. Découvrez cette séquence dans la vidéo ci-dessous.

Jeanne Balibar en colère contre Emmanuel Macron

Afin de présenter son nouveau film Merveilles à Montfermeil, Jeanne Balibar était donc l’invitée de l’émission Clique. Or, celle qui a été oscarisée pour son interprétation de Barbara a littéralement perdu son calme sur le plateau. La cause ? Un discours d’Emmanuel Macron datant de mai 2018. « Encore lui ! » a tout d’abord lancé l’actrice avec humour.

Dans cette vidéo, on y voit le Président de la République parler du plan pour les banlieues lancé par Jean-Louis Borloo. « Quelque part ça n’aurait aucun sens que deux mâles blancs, ne vivant pas dans ces quartiers, s’échangent l’un un rapport et l’autre disant, « on m’a remis un plan, je l’ai découvert ». Ce n’est pas vrai, ça ne marche plus comme ça. Les gens qui y vivent, qui font, parfois depuis des décennies, ce sont des acteurs de ces sujets », déclarait-il alors.

Jeanne Balibar insulte Emmanuel Macron

« Deux mâles blancs ? C’est ça qu’il a dit ? », s’est alors indignée Jeanne Balibar en direct. « Est-ce que je peux dire un truc que mes enfants m’ont demandé de dire sur Clique , C’est vraiment un pur schlag ce mec ! » a-t-elle lancé sans réserve, amusant le public. Ses propos ont d’ailleurs été très appréciés par Mouloud Achour qui n’a pas manqué d’applaudir l’audace de l’actrice.

Or, ce n’est pas la première fois que l’actrice tacle ainsi Emmanuel Macron. Elle s’était en effet moquée de lui lorsqu’il s’était dit « bouleversé » par le film Les Misérables de Ladj Ly. « Tant qu’il n’y a pas de bouleversement de la politique fiscale, ça ne sert à rien d’aller voir un film et de dire : « Je suis bouleversé ». C’est de la merde », avait-elle dit.